Na každého mrtvého v Texasu vychází čtyřicet v Indii. Místní viní Čínu ze zhoršení situace

DILLÍ/PRAHA Zatímco se pozornost západních médií obrací do amerického Texasu, kde se zejména Houston potýká se záplavami v důsledku hurikánu Harvey, Indie a okolí se „tiše“ potýkají s katastrofou mnohem větších rozměrů. Přes tisíc lidí zemřelo, sedmnáct milionů je bez domova. Katastrofa, kterou Spojené národy nazvaly nejhorší za poslední dekádu, odehrává bez většího zájmu západního světa.

Při srovnání záplav v Texasu se záplavami, které zasáhly severní Indii, Bangladéš a Nepál, je zjevné, že lidé v USA, i přes veškeré utrpení, zažívají zlomek toho, co obyvatelé Asie. V Texasu se hovoří o přibližně třiceti mrtvých, Indie a okolí předpokládá asi 1200 obětí.

Asi 30 tisíc obyvatel bylo v Houstonu a okolí evakuováno, v Indii a okolí se bez domova ocitlo přibližně 24,5 milionu lidí. Katastrofa ovlivní přibližně 40 milionů obyvatel. Pro mnoho z nich znamená povodeň ztrátu všeho, protože v agrárních oblastech zničil živel v podstatě veškerou úrodu.



Statisíce dětí se do škol možná nikdy nevrátí

Další výraznou obavou pro humanitární organizace je problém škol – osmnáct tisíc jich bylo uzavřeno anebo poškozeno, 1,8 milionu dětí se tak ocitlo mimo školy. Čím delší bude přerušení výuky, tím větší bude šance, že už se stovky tisíc žáků do škol nevrátí.



„Víme, že čím déle jsou děti mimo školu poté, co nastane katastrofa, jako je tato, tím méně pravděpodobné je, že se kdy vrátí. Proto je tak důležité, aby bylo v reakci (na potopu) řádně financováno vzdělání, abychom dostali děti zpět do třídy, jakmile to bude bezpečné a ochránili tak jejich budoucnost,“ řekl Rafay Hussein, vedoucí charity Save the Children (Zachraň děti) v Biharu. „To jednoduše nemůžeme dopustit. Nemůžeme couvat,“ dodává.

Čína podezřelá ze záměrného zaplavování

V Houstonu se deště po několika dnech uklidňují, záplavy tedy na některých místech opadávají. Monzunové deště po měsíci vydatných srážek se konečně zmírňují i v Indii. Sitaci však komplikuje jiný faktor.

Čína odmítá s Indií sdílet svá hydrologická data, zejména ohledně řek, které protékají oběma státy, a to i přes dohodu, se kterou jak Čína, tak Indie souhlasily.



Indie nyní podezírá Čínu z toho, že záměrně upouští přehradní vodu do řeky Brahmaputry, která se již takto vylila přes břehy a zhoršují tím již tak katastrofální stav povodní.

Vláda jednoho ze severoindických států již oficiálně zahájila výzkum příčin poslední povodňové vlny, která podle nich neodpovídala svou silou množství spadených srážek. Informovala o tom jak místní média, tak The Economist Times



‚Jsou indické životy podřadné mrtvým princeznám?‘

Na srovnání dvou záplav na sociálních médiích upozornili rozhořčení uživatelé, kterým vadila neodpovídající pozornost věnovaná Indii a okolí.

Does anyone at #bbcnews or #r4today know there's a flood in India?



Or are Indian lives less important than Americans or dead princesses? — 4e6967656c (@4e6967656c) 31. srpna 2017

„Ví někdo v BBC, že je v Indii povodeň? Nebo jsou indické životy méně důležité než Američani nebo mrtvé princezny?“ ptá se uživatel Twitteru ve svém příspěvku a naráří na články z USA či texty k výročí smrti princezny Diany.

People that died in Houston due to the flood- 6

People that died today in India due to flood- 500+

Guess who the internet is talking about? —  (@rainbowIarryy) 28. srpna 2017

Pomoc s nápravami škod v Indii mezitím přislíbila společnost Google, která na opravu škod věnovala jeden milion dolarů (přibližně 22 milionů korun).



Opravy v Houstonu budou pomáhat spolufinancovat mimo jiné slavní a úspěšní. Mezi dárce se řadí například Leonardo DiCaprio (milion dolarů), Sandra Bullocková (milion dolarů) či sourozenci Kardashianovi (půl milionu dolarů). Finanční pomoc Texasu přislíbila i řada milionářů i společností, napsal Forbes.

Kritici se však podivovali nad tím, jak málo lidí je ochotných věnovat peníze na postiženou Asii.