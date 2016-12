Na nový úsek D8 vjela první auta, u Prackovic sjíždějí do jednoho pruhu

Ještě před zprovozněním silničáři měnili dopravní značení, u všech vjezdů na nový úsek hlídala policie. Původně zprovoznění odhadovali na zhruba 18:00, nakonec se to podle Rýdla podařilo rychleji.



Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nevyloučil to, že by se nestabilní úsek mohl v budoucnu uzavřít úplně. „Klíčové je, aby ministerstvo dopravy a ŘSD monitorovaly situaci v tom problematickém úseku. A pokud by se něco dělo, cokoli, co by mělo ohrožovat stabilitu té dálnice, tak je potřeba přijmout příslušná opatření, včetně uzavření dálnice v budoucnosti. Ani to se nedá vyloučit, protože ten terén je opravdu geologicky velmi složitý,“ řekl ČTK Sobotka.



Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) je ale dálnice bezpečná, nemá informace o tom, že by byl důvod dnes otevřený úsek zcela uzavřít. ŘSD okolí sesuvu z roku 2013 a také estakády u Prackovic nonstop monitoruje. Právě na základě výsledků měření v pátek večer rozhodlo, že asi dvoukilometrový úsek bude sveden jen do jednoho pruhu. Most sám podle Ťoka nevykazuje žádné pohyby, jsou někde v 15 až 20 metrech pod ním. „Je to reakce na to, že tam byla trysková injektáž a dával se tam beton. Prostě použijeme šetrnější metodu při stabilizaci. Normální je, že ta odezva do několika týdnů odezní a bude se moci jezdit,“ uvedl Ťok.



Slavnostního otevření se účastnila řada českých a německých politiků včetně prezidenta Miloše Zemana, který v projevu kritizoval takzvané zelené aktivisty.