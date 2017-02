Na přijímačky se učte denně. Větší šanci má ten, kdo si vypracuje učební plán

1. Pravidelnost na prvním místě

Je jedno, jestli se budete učit hned po příchodu ze školy, nebo až večer po odpoledním odpočinku, zachovejte ale pravidelnost. Určete si, které dny se budete učit, co všechno proberete, kdy začnete a kdy asi skončíte. Pamatujte přitom, že nic se nemá přehánět, dokonce ani příprava na přijímací zkoušky. Naplánovat si dvouhodinový učební blok hned po fotbalovém tréninku, kdy bývá člověk unavený, není nejlepší nápad. Vytipujte si pro delší učení volnější dny.



Rezignovat nemusíte ale ani v případě, že máte denně zájmový kroužek nebo sportovní trénink. Na tyto dny si naplánujte jen takzvané minimum – třeba zdolání několika testových úloh, které zabere sotva dvacet minut. V sobotu pak seďte nad knihami třeba dvě hodiny, samozřejmě s přestávkou. Dobrým tipem může být přípravný kurz Lidových novin, který bude vycházet od 10. února. Uchazeči v něm denně najdou testové úlohy podobné těm, které se v dubnu objeví u státních přijímaček.

2. Drilujte testové úlohy

Cíle vzdělání by sice měly být vyšší než dosažení schopnosti vyplňovat určitý druh testů, když už tady ale jednotné státní přijímačky jsou a chcete-li se dostat na vybranou školu, musíte jimi projít. Díky ukázkovým úlohám se nejen seznámíte s typy otázek, které vás tím pádem u zkoušek nezaskočí, ale zároveň zjistíte, v čem máte největší mezery, a na co se tedy v průběhu přípravy zaměřit. Úlohy jednotných státních přijímaček mají vycházet z látky základních škol. Protože se ale úroveň a styl výuky jednotlivých základních škol různí, může se stát, že pro vás budou některá zadání nezvyklá. Už proto je dobré se ukázkovým testům věnovat. Vzorový test z češtiny i matematiky je k dispozici na stránkách www.cermat.cz. Podobné typy úloh i s výkladem si můžete od tohoto pátku procvičovat také v již zmíněném přípravném kurzu Lidových novin.



3. Najděte své slabiny a zaměřte se na ně

Někdo exceluje ve větných rozborech, jiný v počítání rovnic. Nejspíš už víte ze školy, co vám dělá potíže. Dalším klíčem k porovnání znalostí a požadavků jsou již zmíněné vzorové testy. Například ve školách někdy opomíjená geometrie se v testech státních přijímaček vyskytuje v relativně hojné míře. Rozhodně se tedy nevyplatí ji během přípravy přeskočit a doufat, že se s ní nesetkáte.



Možná vám některé úlohy vzorových testů budou připadat příliš těžké. Sklon panikařit z náročných příkladů a ztrácet sebevědomí mívají právě ti nejlepší žáci. Vězte, že všechny úlohy z testu nezvládne nejspíš žádný z uchazečů. Drtivá většina škol si chce vybrat pouze dobré nebo průměrné studenty, nikoli geniální matematiky nebo snad budoucí pracovníky Ústavu pro jazyk český. Při přípravě se tedy zaměřte nejdřív na úkoly, které pro vás budou středně náročné. Po jejich zvládnutí postupujte k těm těžším. Neztrácejte při tom ale čas zbytečným opakováním. Upevnění již naučené látky je sice důležité, když to ale přeženete, mohlo by vás neúměrně zdržet.

4. Požádejte o pomoc

Cítíte-li, že máte velký problém s některými oblastmi matematiky nebo třeba stále trochu bojujete s větnou stavbou, zvažte, zda nepožádat rodiče o placené doučování, případně ve svém okolí najděte někoho, kdo problematické látce rozumí a dokáže ji srozumitelně vysvětlit. Není nic horšího než prosedět zbytečně desítky minut nad příkladem, s kterým sami nakonec stejně nepohnete. Ve větších městech existují přípravné kurzy, pro někoho může být lepší soukromé doučování, s něčím může pomoci i vstřícný učitel na základní škole. Někdy stačí třeba jen jedna hodina doučování a dříve neřešitelné matematické příklady se díky jinému způsobu vysvětlování stanou zábavnými rébusy.



5. Počítejte s nečekanými událostmi

Učební plán se snažte pokud možno dodržovat. Vypadnete-li ze zavedeného rytmu třeba kvůli nemoci nebo jarním prázdninám, nenechte se odradit a pokračujte v učení, jakmile to bude možné. Počítejte s nečekanými událostmi a vyhraďte si nějakou rezervu na dohánění zmeškaného. Může se stát i to, že vám nějaká látka půjde do hlavy pomaleji, než jste čekali. Poslední týden nebo dva by měly sloužit už jen k opakování, upevnění a případnému doplnění učiva. Na tuto dobu si nic jiného než opakování neplánujte, vyhnete se tak zbytečnému stresu těsně před zkouškami.



