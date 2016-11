Rekordní minimum v pondělí nad ránem padlo také na šumavské Jezerní slati, kde teplota vzduchu klesla na minus 14 stupňů. Tabulku rekordů pro 14. listopadový den přepisovali také na Jizerce v Jizerských horách, kde bylo minus 13,7 stupně. Jen o půl stupně tepleji bylo na Borových Ladech na Šumavě.



Rovných 13 stupňů pod bodem mrazu meteorologové naměřili v Šindelové v Krušných horách. Na minus 12 stupňů klesla teplota ve Volarech a v Pohoří na Šumavě.

„Na Horské Kvildě bylo minus 11,6, ale to není rekord. V roce 1999 tam naměřili minus 14,1 stupně,“ doplnil Dvořák.

Meteorologové varují před ledovkami

Ledovka se bude vlivem mrznoucích srážek tvořit v úterý odpoledne, zejména na severu Moravy bude místy i v noci na středu a ve středu ráno. Na východě republiky by měli lidé s ledovkou počítat až do středečního odpoledne. Informoval o tom ČHMÚ.

Podle jeho předpovědi bude přes Česko v úterý přecházet od severozápadu déšť nebo déšť se sněhem, který bude odpoledne a večer na komunikacích namrzat a bude se tak tvořit ledovka. Na Moravě a ve Slezsku bude večer zpočátku sněžit.

„Mrznoucí déšť s tvorbou ledovky očekáváme místy i v noci na středu a ve středu ráno, zejména v severovýchodní polovině území. Na východě území může tvorba ledovky pokračovat do středečních odpoledních hodin,“ doplnil ČHMÚ.

Podle něj velké nebezpečí ledovky hrozí od úterních 18:00 do středečních 15:00 pro většinu okresů Jihomoravského kraje a pro Zlínský kraj. Pro ostatní regiony vydali meteorologové výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí, přičemž pro Karlovarský a Ústecký kraj platí od úterních 12:00 do půlnoci. Praha, Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký kraj a Vysočina s ledovkou mají počítat od úterních 15:00 do středečních 09:00 a Olomoucký a Moravskoslezský kraj do středečního poledne.

Vzhledem k tomu, že chodníky i vozovky budou místy kluzké, měli by tomu lidé přizpůsobit nejen jízdu v autech, ale i chůzi. Při déletrvajícím dešti a následné tvorbě ledovky na stromech nebo elektrickém vedení navíc hrozí, že se budou lámat větve a stromy. Pravděpodobné jsou i výpadky v dodávce elektřiny.