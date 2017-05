Na Semilsku se srazila auta a jedno pak smetlo cyklisty. Sedm zraněných

Nikdo ze zraněných podle mluvčího záchranné služby Michaela Georgieva není v ohrožení života. „Utrpěli hlavně zranění břicha, hrudníku a dolních končetin,“ řekl ČTK Georgiev.



Zraněné po prvotním ošetření přepravila záchranná služba do pěti nemocnic. „Letecky jsme transportovali jednoho těžce zraněného na traumacentrum do Liberce a dalšího na traumacentrum do Hradce Králové. Třetího těžce zraněného vezla sanita do Prahy. Lehce zraněné jsme dopravili do nemocnic v Jablonci a Turnově,“ uvedl Georgiev.

Nehoda stala krátce před 13:00 na silnici mezi Turnovem a Železným Brodem. „Míra zavinění ze strany jednotlivých účastníků bude předmětem dalšího šetření,“ uvedla Šrýtrová.

Podle dostupných informací se nehoda stala při manévru řidičky Škody Fabia, která se rozhodla otočit své vozidlo poblíž autobusové zastávky a jet nazpět. „Ve chvíli, kdy se otáčela, vyjel ve směru od Turnova na Železný Brod ze zatáčky řidič vozidla Škoda Superb. Když viděl řidičku s fabií už ve svém jízdním pruhu, zareagoval na situaci prudkým brzděním, čímž se jeho vozidlo dostalo do protisměru,“ uvedla Šrýtrová. Superb se v protisměru čelně střetl s protijedoucím vozem Hyundai. „Následkem střetu bylo Hyundai odraženo pár metrů dozadu, kde narazilo do dvou za ním jedoucích cyklistů,“ dodala Šrýtrová. S fabií se havarovaná auta ani cyklisté nestřetli.

V superbu cestovali tři lidé, v Hyundai dva. Všichni utrpěli zranění. Péči lékařů potřebovali i oba cyklisté. „Byli ošetřeni v turnovské nemocnici, odkud byli následně propuštěni do domácího léčení,“ dodala mluvčí policie.

Na místě nehody zasahovali i hasiči, kteří vyprostili z auta jednoho zraněného. Zajistili také vozidla proti vzniku požáru a zasypali uniklé provozní kapaliny. Komunikace byla několik hodin uzavřena. „Než byl na silnici obnoven provoz, hasiči navijákem rychlého zásahového automobilu odtáhli na stranu jeden z havarovaných vozů a silnici uklidili od střepů a plastových částí,“ dodala krajská mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová.