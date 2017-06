Na silnice s křišťálovou koulí. Ťok bude od řidičů opět potřebovat shovívavost

Obrnit nervy si budou muset hlavně ti řidiči, kteří rádi plánují s předstihem. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) sice vydalo mapu plánovaných oprav, seznam jednotlivých omezení ovšem nemá harmonogram. Krátce před cestou pomohou s informacemi internetové stránky ŘSD na adrese www.dopravniinfo.cz.

„Ani sami údržbáři kolikrát do poslední chvíle nevědí, jestli se opravovat bude, nebo nebude, což způsobuje několik faktorů při zadávání veřejných zakázek,“ tvrdí dopravní expert Petr Vomáčka z Ústředního automotoklubu.

„Někdy je i možné, že oprava vůbec neproběhne. Můžete si pořídit křišťálovou kouli nebo spoléhat na rosničky, protože jinak v Česku nevíme, kdy bude probíhat jaká oprava,“ říká Vomáčka.

Obzvláště čilou stavební sezonu vysvětluje ministr dopravy útlumem v předchozí éře. „V minulých letech se opravy a údržba silnic velmi podcenily a začalo to být vidět. Rozhodli jsme se, že to dál nemůže pokračovat, a proto dáváme velké prostředky právě na to, aby silnice byly ve stavu, kdy dál nedegradují. Bude to samozřejmě tvořit nějaké problémy, ale snažili jsme se všude tam, kde je to možné, aby se jezdilo v každém směru ve dvou pruzích,“ řekl k tomu Ťok.

Částka, která by měla do dálnic a silnic prvních tříd letos jít, činí deset miliard.

Největší komplikace čekají řidiče na dálnicích D1 z Prahy do Brna, D2 do Bratislavy, plzeňské D5 i ústecké D8. Řidiči, kteří plánují cestu do zahraničí, se musí připravit na to, že komplikace nastanou prakticky na všech výjezdech z republiky.