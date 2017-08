Na silnicích se umíralo. V pátek si nehody vyžádaly pět mrtvých

ČÁSLAV/PLZEŇ/TŘEBOŇ V odpoledních a večerních hodinách si nehody v Česku vyžádaly pět obětí. Na obchvatu Čáslavi na Kutnohorsku při nehodě dvou osobních aut zemřely dvě ženy, čtyři lidé jsou vážně zranění. Další nehody po Česku si vyžádaly tři mrtvé.

Příčinu na obchvatu v Čáslavi vyšetřuje policie, oznámila policejní mluvčí Petra Potočná. Nehoda se stala před 16:00, silnice byla po dobu vyšetřování uzavřena, nyní už místem řidiči projedou. „Řidič vozidla Škoda Fabia ročník 1954 z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru, kde se střetl s projíždějícím vozidlem Škoda Felicia, to řídil muž ročník 1975,“ uvedla mluvčí. Čelní střet nepřežily spolujezdkyně řidičů, ročník 1950 a 1951.

Ve fabii jely podle mluvčí dvě osoby, ve felicii čtyři. „Všichni utrpěli zranění a byli odvezeni do nemocnic,“ doplnila Potočná. Záchranáři je po ošetření na místě přepravili do královéhradecké nemocnice, nemocnice v pražském Motole a na Vinohradech.

Ani jeden z řidičů nebyl podle orientační zkoušky pod vlivem alkoholu, vyšetřování okolností nehody dál pokračuje.

Náraz do viaduktu na Plzeňsku

Do železničního viaduktu v Bdeněvsi na severním Plzeňsku v pátek narazilo osobní auto. Jeho řidič utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Doprava na silnici číslo 605 mezi Plzní a Stříbrem je omezená, místem nehody se jezdí kyvadlově, sdělil policejní mluvčí Jan Koželuh.

Auto narazilo do mostu kolem 18:00. Řidič zůstal zaklíněný ve vozidle, odkud ho museli vyprostit hasiči. „Okolnostmi a příčinou dopravní nehody se dále zabýváme,“ uvedl Koželuh. Policie řídí provoz v místě nehody kyvadlově.

Nehoda u Třeboně

Na následky páteční dopravní nehody u Štěpánovic na Českobudějovicku zemřel po několika hodinách v nemocnici čtyřiadvacetiletý řidič Opelu Astra. Do jeho vozu dopoledne čelně narazila Škoda Fabia. Její řidička se po projetí pravotočivé zatáčky z neznámých důvodů dostala do protisměru. Po nárazu byla kromě čtyřiadvacetiletého muže těžce zraněna i jeho spolujezdkyně. Policie o nehodě informovala na svém webu.

Nehoda se stala na frekventované vozovce mezi Českými Budějovicemi a Třeboní. „Přesná příčina, průběh a míra zavinění nehody jsou předmětem následného šetření českobudějovických dopravních policistů a kriminalistů,“ uved policejní mluvčí Miroslav Doubek.

Nehoda tří aut na Karvinsku

Osmačtyřicetiletá řidička vozu Renault Thalia zemřela v pátek odpoledne po nehodě tří vozidel v Horní Suché na Karvinsku. Do jejího auta čelně narazil vůz Škoda Citigo třiadevadesátiletého řidiče, který ze zatím nezjištěných příčin vjel do protisměru. Řidič škody a devětadvacetiletý spolujezdec z renaultu byli převezeni do nemocnice, sdělila policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Nehoda se stala okolo 12:40 na silnici mezi Havířovem a Karvinou. Řidič škody vjel na rovném úseku do protisměru v okamžiku, kdy tam za sebou jela tři auta. S prvním vozem se ještě minul, ovšem do druhého narazil čelně. Do aut narazilo ještě třetí auto, Opel Astra s pětačtyřicetiletým řidičem a spolucestující ženou, kteří ze srážky vyvázli bez zranění.

„Nejzávažnější následky utrpěly osoby cestující ve vozidle Renault Thalia. Zranění řidičky byla velmi vážná, na místo byl povolán i vrtulník. Nicméně přes veškerou snahu lékařů žena ještě na místě zemřela,“ uvedla Viačková.