Konec ‚crrr‘. Na mnoha školách odzvonilo, někde hraje hudba, jinde je ticho

„Můžu si upravit výuku do bloků nebo posunout přestávku podle toho, jak je třeba k dokončení nějaké činnosti.“

Na nezvonění si zvykla i Jaroslava Kavánová ze Základní školy Chvaletická v pražském Lehovci, kde v budově pro výuku nižších ročníků se zvoněním také přestali. „Byl to nezvyk a na začátku to nebylo úplně jednoduché,“ vzpomíná na změnu Kavánová. Nakonec i ona našla v nezvonění své výhody. „Jakmile menší děti uslyšely zvonek, vyskočily, a už je nic nezajímalo,“ popisuje. „Takhle jsem mohla hodinu ukončit podle sebe a v klidu.“

Tichá inovace

Škol, které od tradičního zvonku upouštějí, po celé republice přibývá. Záleží na řediteli školy.



Každá instituce si může sama určit, v kolik hodin výuka začne, jak bude vyučovací hodina dlouhá a jakým způsobem se její začátek a konec ohlásí. Školský zákon trvá jen na tom, aby se s výukou nezačínalo dříve než v sedm ráno a mezi hodinami se dodržovaly přestávky, aby nedocházelo k přetěžování žáků.

Trend vyměnit klasický řinčivý zvonek za příjemnější znamení začátku a konce výuky se rozmohl převážně v 90. letech. Uchytilo se například melodické zvonění, kdy začátek a konec vyučovací hodiny ohlašují známé hudební hity. Většinou se nejedná o originální verzi, ale jen o základní melodii a píseň je upravená do dvaceti až čtyřicetivteřinové znělky pro účely školního zvonění. Na některých školách se přestalo zvonit úplně.

Po rocích tradice klasického zvonku bývají inovace většinou vřele vítány. ,,Nepamatuji si, že by si někdo na melodické zvonění, nebo na to, že se nezvoní vůbec, někdy stěžoval,“ říká ředitel Michal Černý, na jehož škole v Klánovicích už skoro dvacet let v budově pro první dva ročníky nezvoní a na druhé hraje zvonění melodické. ,,Naopak jsme často slyšeli spíše pozitivní ohlasy,“ popisuje reakce na změny ze strany rodičů i pedagogů.

Na Základní škole V oboře ve středočeských Kosmonosech, na níž výuka vychází z filozofie alternativního vzdělávacího směru zvaného montessori, například vsadili na naprosté ticho.

„Školní den obvykle zahajujeme ranním kruhem, jehož součástí někdy bývá cvičení ticha, aby se děti zklidnily a naladily na společnou práci,“ popisuje ředitelka Jaroslava Tauchmanová pravidla na její škole. Žáci tam nesedí poslušně v lavici, ve které by se tři čtvrtě hodiny v kuse věnovaly matematice a po přestávce a zazvonění zvonku zase českému jazyku. Ve škole V oboře jsou rozmístění po prostoru, někteří sedí za stolem, jiní na zemi, někdo se učí sám, ostatní ve skupince, a každý se zpravidla věnuje něčemu jinému.