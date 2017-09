Střelba na škole v USA. Útočník byl posedlý školními střelci, měl dvě pistole

SEATTLE Ve střední škole v americkém státě Washington střílel ve středu jeden ze studentů, napsaly agentury Reuters a AP. Podle spolužáka byl zadržený útočník posedlý předchozími střelbami na školách. Nyní při násilnostech zahynul jeden student a další tři utrpěli zranění.

Patnáctiletý student Michael Harper sdělil AP, že na Freemanově střední škole vraždil jeho nejmenovaný spolužák. Popsal ho jako milého, zábavného, ale i divného. Měl hodně kamarádů a nebyl šikanován, tvrdí Harper. Dodal však, že na začátku roku přinesl do školy poznámky, kde zmiňoval své možné zabití či uvěznění. Někteří spolužáci pak na něj podle Harpera upozornili výchovné a vzdělávací poradce.



Today's school shooting near Spokane at Freeman High School was the 31st American school shooting of 2017, and the 2nd in the last 18 hours. pic.twitter.com/gDEjbJCzQt