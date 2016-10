Na Slovensku dopadli sexuálního predátora z Česka. Obtěžoval desítky dívek, hrozí mu 12 let

ÚSTÍ NAD LABEM Policie dopadla na Slovensku muže z Děčína podezřelého ze sexuálních deliktů na desítkách dětí. Obviněnému ze sedmi trestných činů hrozí 12 let. Nyní policie jedná o vydání Jaroslava Pulpána do České republiky. Novinářům to v pátek řekl vedoucí oddělení obecné kriminality krajské policejní správy Martin Charvát.

Poškozených bylo 153 dívek, většina byla mladších patnácti let. Jednadvacetiletý Pulpán podle policie kontaktoval pod smyšlenými identitami prostřednictvím sociálních sítí malé dívky, včetně sedmileté, od kterých lákal intimní fotografie nebo videa. Od dětí žádal, aby se obnažovaly nebo sexuálně uspokojovaly. Pokud dívky odmítly, vyhrožoval, že jejich již získané fotografie zveřejní.

Kriminalisté muže stíhají pro trestné činy sexuálního nátlaku, ohrožování výchovy dítěte, zneužití dítěte k výrobě pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, šíření pornografie a vydírání. Trestné činy muž páchal zhruba pět let od roku 2009. Žádnou fyzickou újmu žádné dívce podle policie neučinil. Počet poškozených nemusí být podle kriminalistů konečný.