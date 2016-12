Na Štědrý den bude na TV Barrandov k vidění nový ‚čínský‘ Krteček

Oznámil to obchodní ředitel společnosti Little Mole Adam Pařízek. Firmu vlastní Karolína Milerová, vnučka Zdeňka Milera, autora kreslené postavičky. Kvůli koprodukcí nových animovaných 3D pohádek o Krtečkovi založila předloni společnost Little Mole Cartoon.



„Když jsme přemýšleli o pokračování pohádek s Krtečkem, vycházeli jsme z reakcí dětí, mezi kterými jsme si udělali rozsáhlý průzkum. Z výsledků je patrné, že původní díly zaujaly většinou děti do tří let. S novými díly se snažíme, aby si obě značky nekonkurovaly, ale naopak na sebe navazovaly. Nový Krteček je proto koncipován pro starší děti,“ uvedla Milerová.

Hlavní změnou podle ní prošla grafika, která je přizpůsobena dětem předškolního věku. Krtek bude v nových dílech i více mluvit. Postavy jsou dabované dětskými dabéry. Další série je z větší části hotová, vysílat se bude příští rok.

Pilotní díl nové série se v ČR vysílal v březnu u příležitosti návštěvy čínského prezidenta. Podpisu smlouvy o koprodukci asistovali v roce 2014 v Číně prezidenti obou zemí. Miloš Zeman Krtka propagoval jako jeden ze symbolů České republiky.

Společnost Little Mole Cartoon podle Pařízka působí nezávisle na ostatních držitelích licenčních práv ke Krtkovi. Vzhledem k tomu nevystupuje jako účastník v žádném soudním sporu o licenční práva ani rodinné dědictví.

Milerovo dílo se po autorově smrti stalo předmětem soudů. Kromě produktů společnosti Little Mole jsou na trhu předměty vyrobené na základě smluv poskytovaných správkyní Milerova dědictví Milenou Fischerovou. Dědický spor je podle Milerové zejména na osobní úrovni a aktivně nezasahuje do fungování jejích společností. Obě strany se shodly na účasti mediátora ve sporu.

Krtek a Panda

Krtek patří mezi českými dětmi k oblíbeným hrdinům, což se projevuje na prodeji knih a vysílacích práv, ale i dalších výrobků, od hraček přes domácí potřeby až k textilu. Postava Krtka mohla podle odhadu českých vydavatelů Milerovi (1921 až 2011) vydělat až 200 milionů korun, i dnes Milerovo dílo vydělává ročně miliony. Pařízek na dotaz ČTK konkrétní čísla k obratu firem Little Mole a Little Mole Cartoon neuvedl. „Little Mole v posledních třech letech meziročně roste o deset procent,“ uvedl jen.