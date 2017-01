Česko se potýká s rekordními mrazy. Na Šumavě bylo až minus 34,5 stupně

Hranici minus 30 stupňů evidovali v sobotu meteorologové také na dalších místech Šuma, řekla Miloslava Starostová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

Třicetistupňový mráz byl také například na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku nebo na Březníku u Modravy na Klatovsku, kde se teplota dostala na minus 33,8 stupně.

Silné mrazy evidovali meteorologové v celém Jihočeském kraji. V Černé v Pošumaví bylo například minus 22 stupňů Celsia. „V noci na neděli bude opět mrznout, ale takových extrémních hodnot už teploty dosahovat nebudou,“ uvedla Starostová. Způsobí to oblačnost a sněžení, což bude rozdíl oproti jasné noci na sobotu.

Na některých místech jižních Čech byly po ránu sněhové přeháňky. Vozovky proto zůstávají sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Řidiči si musejí dát pozor na silnicích nižších tříd, kde se mohou tvořit sněhové jazyky, nebo tam leží ujetá vrstva sněhu krytá



Sever zažívá mrazy i problémy v dopravě

Na severu Čech v noci silně mrzlo, na několika místech teploty klesly k minus 15 až 20 stupňům Celsia, v některých lokalitách bylo ještě chladněji. V osadě Jizerka v Jizerských horách k pátečnímu ránu tam teplota klesla k minus 27 stupňům, na rašeliništi k minus 30 a u hydrologické stanice bylo minus 30,1 stupně Celsia, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Na silnicích na severu Čech je často sníh, některé by mohly namrzat. Silnice v Libereckém a Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Uzavřená zůstává pro nákladní dopravu nad šest tun silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. „Je tam najetá vrstva sněhu, která je pro nákladní vozy nesjízdná,“ uvedl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, jež má zimní údržbu krajských silnic v kraji na starost.



Silnice pro nákladní vozy zůstane uzavřena řádově dny, možná i týdny. „Zatím neuvažujeme o tom, že bychom ji pro kamiony otevřeli,“ dodal Šén. Silnice se nesolí a nákladní auta mívají na ujetém sněhu problémy, bezpečnější je pro ně v zimě alternativní trasa po silnici 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Ujetá vrstva sněhu je na severu Čech na silnicích nižších tříd v horských oblastech, místy jsou sněhové jazyky, návěje. Rozbředlý sníh je místy na hlavních tazích na Jablonecku a Semilsku. Na silnici 35 z Liberce do Turnova jsou místy zmrazky, opatrní by ale měli být motoristé i na dalších místech. Mokré silnice mohou namrzat.

Podle předpovědi bude přes den na severu Čech polojasno až oblačno, k večeru by mělo od severozápadu začít sněžit. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus šesti až deseti stupni Celsia, na horách bude mezi minus osmi až 12 stupni.

Teplotní rekordy padaly v Plzeňském i Karlovarském kraji

Největší mráz v Plzeňském kraji byl v Konstantinových Lázních na Tachovsku, a to minus 23,2 stupně Celsia, na Klínovci v Kartlovarském kraji naměřili minus 19,2 stupně, řekl Martin Adamovský z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni (ČHMÚ).

„V Konstantinových Lázních, kde funguje měřicí stanice od roku 1972, byl poslední rekord pro tento den z let 1979 a 1985, a to minus 23 stupně Celsia,“ uvedl. Teploty pod 20 stupni naměřili meteorologové ve třech ze zhruba 20 stanic v Plzeňském kraji, které měří teplotu desítky let, ale každá různě dlouho. Ve Stříbře na Tachovsku bylo minus 21,1 stupně, v Nepomuku na jihu Plzeňska minus 20,8 stupně.

V Karlovarském kraji registrovala mráz pod 20 stupni polovina stanic. Na Klínovci byl dosavadní rekord minus 13,5 stupně Celsia z let 1992 a 1997. Absolutní rekord pro tento den je v Karlovarském kraji z roku 2012, a to minus 22,8 stupně Celsia.

Vůbec nejnižší zimní teplotu naměřili dosud meteorologové na západě Čech v Klatovech v roce 1939, a to minus 32 stupňů; ve městě se sledují hodnoty kontinuálně už od roku 1912. V Nepomuku, kde se měří od roku 1941, to bylo dokonce minus 32,2 stupně v roce 1956.