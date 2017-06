Na superhrdinku chodí do kina hlavně ženy. Těhotná Wonder Woman zbořila kasovní rekord

Studio DC v porovnání se studiem Marvel figurovalo jako méně nadaný a chudý bratr. Poslední dva filmy, Batman vs. Superman a Sebevražedný oddíl, byly propadáky. Ačkoliv si po finanční stránce špatně nevedly, kritici oba snímky příliš nešetřili. Batman vs. Superman si v roce 2017 odnesl čtyři Zlaté maliny, filmové anticeny a protipóly slavnějším Oscarům. Sebevražedný oddíl vyvázl „jen“ s dvěma nominacemi, ale i Oscarem za nejlepší masky. Někteří tak Wonder Woman nevěřili, ale snímek zlomil pomyslné prokletí studia DC. Je chválen diváky a kritikou. Na recenzním serveru Rotten Tomatoes má k úterý 6. června výborné hodnocení 93% (79% na serveru ČSFD).

Za první týden v kinech snímek celosvětově vydělal 223 milionů dolarů (přes 5,2 miliardy korun). To je při odhadovaném rozpočtu filmu 149 milionů dolarů (3,48 miliardy korun) velmi slušná částka. 100,5 milionů dolarů z celkového zisku za první týden pochází ze spojených států. Díky tomu se režisérka Patty Jenkinsová stala v Americe nejvýdělečnější filmovou režisérkou v prvním týdnu všech dob. Porazila totiž dosud vedoucí Sam Taylor-Johnsonovou s jejími Padesáti odstíny šedi (americký výdělek v prvním týdnu 85,2 milionů dolarů).

Podle výzkumu The Hollywood Reporter publikum na Wonder Woman tvořily z 52% ženy. U filmů podle komiksových předloh je ale běžné, že se mužská účast pohybuje průměrně okolo 60% To ale mohlo být částečně i díky speciálním promítáním vyhrazeným jen pro ženy. Magazín Bussiness Insider zase přinesl informaci o tom, že izraelská herečka Gal Gadotová, představitelka Wonder Woman, byla v době natáčení v pátém měsíci těhotenství. V pozdějších fázích musela být její postava digitálně upravena, aby nebylo vidět těhotenské bříško.