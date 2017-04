Na Třebíčsku zemřela žena, srazil ji vlak. Zřejmě šlo o sebevraždu

Na místě zasahovali policisté a hasiči. Osobní vlak jedoucí z Okříšek do Brna srazil ženu v 5:56. Okolnosti a příčinu neštěstí prověřujeme, řekl policejní mluvčí David Linhart. „V 8:55 byl provoz na trati plně obnoven, už je to bez komplikací. Podle předběžného vyšetřování to všechno vypadá na dobrovolný odchod ze světa, sebevražda,“ řekl Ptačinský. Operační důstojník hasičů na Vysočině Jan Zeman řekl, že ve vlaku byli čtyři lidé, kterým se nic nestalo.