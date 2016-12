Na Vánoce nebo na Nový rok do Londýna? Určitě za designem

Revoluce ve Victoria &Albert

Pokud máte rádi design, nemůžete vynechat návštěvu Victoria &Albert Musea. Je to jedno z největších a nejlepších muzeí designu na světě a pyšní se sbírkou více než 2 milionů objektů ze všech oblastí umění a designu. Pořádá ale také skvělé dočasné výstavy. Tou největší je nyní rozsáhlá výstava s názvem „You Say You Want a Revolution? Records and Rebels 1966-1970“ přibližující revoluční dobu konce šedesátých let a její odraz v designu a hudbě.

Tato obrovská audiovizuální show svým obsahem a hudebním doprovodem návštěvníka doslova vtáhne do doby konce šedesátých let. Současně je možné v muzeu až do února vidět také výstavu „Undressed: A Brief History of Underwear“ mapující vznik a vývoj designu spodního prádla od 18. století do současnosti nebo výstavu „Opus Anglicanum: Masterpieces of English Medieval Ambroidery“ odhalující luxusní výšivky, kterými byla Anglie v období 12.-15. století proslavená a které nosili králové, královny i kardinálové po celé Evropě.



Zaha Hadid: Virtuální realita v Serpentine Gallery

Nedaleko odtud, v Kensingtonských zahradách, se nachází další významný stánek moderního umění a designu – Serpentine Galleries. V pavilonu Serpentine Sackler Gallery je právě instalována výstava kreseb a maleb slavné vizionářské a bohužel letos předčasně zesnulé architektky Zahy Hadid, jejíž studio Zaha Hadid Architects tuto budovu v roce 2013 obohatilo o nový futuristický design. Výstavu doplňuje efektní instalace virtuální reality „Zaha Hadid: Virtual Reality Experiences“ připravená ve spolupráci s Google Arts & Culture a nabízející dynamický a pohlcující vhled do fungování jejích obrazů.

Otisk díla této vizionářské architekty můžete najít i v nedalekém Science Museu. Tam byla 8. prosince letošního roku otevřena nová galerie „Mathematics: The Winton Gallery“, jejíž design včetně nádherné, organicky tvarované membrány zavěšené u stropu jako zhmotnění vzdušných vírů za letounem vytvořilo studio Zaha Hadid Architects.

Nové Design Museum a nejlepší design roku

Ve stejné čtvrti, na Kensigton High Street, bylo v listopadu letošního roku otevřeno nové Design Museum, přesněji - přestěhovalo se do nové rozšířené a zrekonstruované budovy z šedesátých let. Rekonstrukci provedla renomovaná architektonická nizozemská kancelář OMA (Rem Koolhaas) ve spolupráci s londýnskými architekty Allies and Morrison a s inženýrskou společností ARUP. Design interiérů vytvořil John Pawson.

Vedle stálé sbírky, která milovníky designu určitě zaujme, uvádí muzeum i výstavu s názvem „Fear and Love.“ Jedenáct instalací inovativních a inspirujících světových designérů ukazuje, jak současný design reflektuje společenská témata a problémy naší doby, ať již je to problém menšin, chudoby, imigrace nebo ekologie. Studio OMA v reakci na nedávný Brexit zde prezentuje The Pan-European Living Room, instalaci s kusem designu z každé členské země EU jako vzkaz, že naše domovy jsou tvořeny ideálem evropské kooperace. Ani nepřekvapí, že Švédsko reprezentuje knihovna Billy z IKEA a Českou republiku zase sklo.

Muzeum vystavuje i projekty nominované na „Beazley Design of the Year“, již devátý ročník prestižní soutěže o nejlepší design roku. Prezentuje se zde 70 projektů v několika kategoriích a vítěz bude známý 26. ledna 2017. V kategorii Architektura je mezi nominovanými také nová budova – rozšíření galerie Tate Modern v Londýně, která byla otevřena v červnu letošního roku.

Pyramida Tate Modern: schody do nebe

Stejně jako dřívější přestavbu bývalé elektrárny na muzeum moderního umění v roce 2000, i toto rozšíření navrhla známá švýcarská architektonická kancelář Herzog & de Meuron. Nová budova, která vypadá jako lomená pyramida, má pod zajímavou cihlovou fasádou s otvory, kterými prosvítá světlo, dramatickou betonovou konstrukci. Dle expertů, kteří budovu nominovali, dokonce nejlepší schodiště v Londýně. Tím můžete postupně vystoupat až na terasu, ze které je krásný výhled na Londýn.

V současné době jsou v Tate Modern kromě stálé expozice k vidění retrospektiva amerického pop artového výtvarníka Roberta Rauschenberga nebo výstava fotografií ze sbírky Eltona Johna. V gigantické Turbine Hall spojující teď starou a novou část galerie připravil avantgardní umělec Phillippe Parreno úchvatnou instalaci s názvem „Anywhen“, která zaměstná všechny smysly pozorovatele.

Dechberoucí pohled z 300 metrů

Ze střešní terasy Tate Modern je sice pěkný výhled na Londýn, ale nedá se srovnat s tím ze samé špičky střepiny Shard – mrakodrapu od italského architekta Renza Piana, který byl postaven v blízkosti London Bridge v roce 2012. Pohled na Londýn ze střešní terasy v 72. patře je skutečně dechberoucí – pokud je ovšem slušné počasi. Shard je se svými 309 metry nejvyšší budovou v Británii a západní Evropě a ještě asi nějakou dobu bude, protože i ten nový mrakodrap, který se bude stavět v londýnské City a pro svůj tvar již dostal přezdívku „Penis“, bude mít “jenom“ 240 metrů.

Jazz fashion dvacátých let

Od mrakodrapu Shard je to jenom kousek do úplně jiného světa – malé barevné budovy v Bermondsey Street, která svým provedením nezapře mexického architekta - Ricardo Legorreta. Současná výstava ve Fashion&Textile Museu s názvem „1920s JAZZ Fashion and Photography“ přibližuje prostřednictvím modelů šatů, doplňků, dobových filmů a fotografií další revoluční dobu 20. století – období po 1. světové válce, která znamenala skutečný průlom v životním stylu, a dámská móda byla toho odrazem.

Na výstavě je k vidění více než 150 modelů z let 1919 až 1929 a také čtyři modely šatů z poslední ho filmu Velký Gatsby z roku 2013 z dílny Prada, které zdůrazňují současnou fascinaci touto dobou. Výstavu doplňují i fotografie Jamese Abbe (1883-1973), který zvěčňoval tehdejší celebrity od Hollywoodu po Folies Bergère.

Provokatér Gavin Turk v Newport Street Gallery

Newport Street Gallery je další z malých, ale významných galerií, které obohacují designovou mapu Londýna. Otevřel ji vloni slavný britský umělec Damien Hirst, aby zpřístupnil veřejnosti umělecká díla ze své soukromé sbírky. Galerie, která vznikla rekonstrukcí bývalých divadelních dílen, získala letos ocenění jako nejlepší britská stavba roku. V současné době je tam k vidění výstava s názvem „Who What When Where How and Why“ představující dílo provokativního britského umělce Gavina Turka.



Toto je jen malá část z toho, co můžete v Londýně vidět a zažít. Londýn je evropské město kultury a designu, kde je stále co objevovat. Sympatické a motivující je i to, že vstup do většiny muzeí je zdarma – do stálých expozic. Za dočasné výstavy si musíte připlatit, ale za ten zážitek to stojí.