Na vánočním koncertě vystoupí Michal Prokop s karlovarskými symfoniky

V pražském Foru Karlín dnes odehrají Michal Prokop a Framus Five letošní vánoční koncert. Jako hosté vystoupí Michal Ambrož a Karlovarský symfonický orchestr. Se svou kapelou za doprovodu symfoniků zahraje Prokop legendární skladbu Město Er. V rámci koncertu se také uskuteční křest čerstvě vydaného cd boxu Už je to napořád 2000 - 2012.



První část koncertu bude patřit Prokopovi a jeho kapele Framus Five. Během úvodního hodinového setu zahrají všechny nejznámější skladby ze svého repertoáru. Poté se k Prokopovi přidá Ambrož, kterého po zmíněném křtu na podiu vystřídá Karlovarský symfonický orchestr v čele s dirigentem Janem Kučerou. „Jinak samozřejmě bude koncert průřezem naší tvorby za těch už padesát let, co stojím za mikrofonem,“ uvedl Prokop.

Pro návštěvníky je připravena i autogramiáda Michala Prokopa. Forum Karlín se návštěvníkům otevře v 18:30 a ve 20:00 začne koncert samotný.

Člen Beatové síně slávy před čtyřmi lety vydal s kapelou Framus Five nahrávku Sto roků na cestě. Při představování alba novinářům Prokop žertoval, že po předchozím albu Poprvé naposledy se novinka měla jmenovat Podruhé naposledy nebo Skutečně naposledy. „Zatím impuls k natočení nové desky nemám. Už mezi námi není můj spolupracovník Petr Skoumal, zdravotní problémy má Pavel Šrut, tak opravdu nevím. V mém věku se už dá těžko něco prorokovat,“ podotkl Prokop, který s kapelou absolvuje kolem 50 koncertů ročně. Polovinu s Framusem Five a půlku v triu s Lubošem Andrštem a Janem Hrubým.

jir mal