Nacionalismus, odmítání imigrantů i výdaje na obranu. Co táhne Trumpa k Polsku

Polská vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) má k Trumpovi názorově blízko a sdílí s ním některé své hodnoty včetně nacionalismu či odmítání imigrantů. Stejně jako Trump se polští konzervativci snaží o oslabení mezinárodních institucí a někteří pozorovatelé podle AP varují, že návštěva by mohla prohloubit neshody mezi Polskem a západními zeměmi Evropské unie usilujícími o užší integraci.

Šéf PiS Jaroslaw Kaczyński byl během loňské prezidentské kampaně jedním z mála předních evropských politiků, kteří dali najevo své sympatie k pozdějšímu překvapivému vítězi prezidentských voleb.



Trumpa podle polských médií přesvědčil k návštěvě i slib diplomatů, že jej ve Varšavě bude čekat nadšené přijetí, což by při cestě do Británie, Francie či Německa nebylo zcela jisté. Zákonodárci PiS na příkaz vedení shánějí ve svých volebních obvodech lidi, které autobusy zdarma dovezou na Trumpovo vystoupení. Když každý z nich zajistí požadovaných 50 osob, bude mít pozitivně naladěný dav naslouchající americkému prezidentovi nejméně 15 000 hlav.

Dvě procenta HDP na obranu

Polsko je rovněž jednou z mála zemí, kterou může Trump pochválit v otázce vojenských výdajů. Věrný americký spojenec z konfliktů z Iráku a Afghánistánu věnuje na obranu požadovaná dvě procenta HDP a letos v Polsku USA umístily na 5000 vojáků v rámci dvou misí. Poláci i další východoevropské země obávající se možné ruské agrese si od návštěvy slibují potvrzení amerického závazku k NATO a principu kolektivní obrany všech členů aliance.

Pro Trumpa jsou podle AP důležité také potenciální energetické vazby na Polsko. Jeho návštěva se odehraje v den konání summitu iniciativy Trojmoří zahrnující 12 států mezi Baltem, Jaderským a Černým mořem. Jedním ze smyslů loňského vzniku spolku, do kterého patří i Česko, je snížit závislost na ruském plynu, mimo jiné dodávkami zkapalněného amerického plynu do Polska. Trump, který hlásá snahu o americkou dominanci na energetickém trhu, může vidět v návštěvě šanci pro posílení exportu do této oblasti.

Poláci rovněž Trumpovi pomohli v cestě do Bílého domu, neboť statisíce voličů polského původu přispěly k jeho vítězství v klíčových státech Pensylvánie, Michigan či Wisconsin. I tito američtí Poláci budou podle AP vděčni za Trumpovu návštěvu v jejich rodné vlasti a zvláště za to, že si k projevu vybral náměstí Krasińského, které je symbolem polského hrdinství za druhé světové války.