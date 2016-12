Nadace Trumpových synů nabízela přístup k otci prezidentovi za milion dolarů

Nabídka byla neuvěřitelná. Dárci, kteří by byli ochotni vypsat šek na 500 tisíc nebo milion dolarů mohli získat přístup k prezidentovi Spojených států den po jeho zvolení prezidentem. Následně by získali možnost absolvovat několikadenní lovecký výlet nebo rybaření s prezidentovými dětmi.



Brožura publikovaná TMZ nabízela různé cenové balíčky v rozmezí od 25 tisíc do jednoho milionu. Například za 25 tisíc dolarů si mohli dárci pořídit lístky na akci a vzpomínkové předměty. S rostoucí hodnotou darů stoupala nabídka až k setkání s prezidentem a čtyřem podepsaným kytarám od vystupujících umělců.



„Akce Opening day a detaily o kterých bylo informováno jsou sotva ve stádiu počátečních konceptů a nebyly schváleny Trumpovou rodinou,“ stojí v prohlášení prezidentského týmu. Podivné na celé situaci je, že Trumpovy děti jsou podle Centra pro veřejnou integritu zapsaní jako ředitelé celé společnosti.



Peníze pro charitu

Tento způsob vybírání peněz na charitu je ve Spojených státech normálním jevem. Každý z prezidentů několikrát za svůj mandát pořádá akce, na kterých vybírá peníze na dobročinné účely.



„Jsou zde dva zásadní rozdíly oproti normálním charitativním setkáním s politiky. Za prvé nevíme, co za charitu to je. Vyvstává tedy otázka, kdo z akce benefituje,“ řekl pro televizi MSNBC David Fahrenthold, reportér Washington Post. „Za druhé zaplatit částku milion dolarů za setkání s prezidentem, takhle přímo to nikdy ve Washingtonu nefungovalo,“ dodal reportér. Novináři se také neměli možnost se dozvědět, kdo by akci případně sponzoroval a setkal by se tak přímo s prezidentem.



Akce se podle Fahrentholda uskuteční, ačkoliv se od ní Trumpova rodina veřejně distancovala. „Jediné, co je diskutabilní, je rozsah účasti Trumpových.“



Donald Trump v minulosti kritizoval Hillary Clintonovou za stejný způsob vybírání peněz pro Nadaci Clintonových. Označoval ji jako „křiváckou Hillary“ právě kvůli tomu, že byla schopná vybírat peníze za setkání s lidmi. Narozdíl od Trumpa ale byla Clintonová s to prokázat, kam peníze z nadace putují.



Problematická situace kolem oddělení byznysu a politiky provází Trumpa již od prezidentské kampaně, když Trump odmítl poskytnout k nahlédnutí daňová přiznání. Po zvolení prezidentem odmítl Trump předat své firmy do tzv. „slepé důvěry“ a převedl pravomoci ve firmách na své děti.