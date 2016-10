Tehdy se část zákonodárců ČSSD vedená Stanislavem Grossem vzbouřila proti plánu zvolit Zemana (v nepřímé parlamentní volbě) hlavou státu. Což se jim podařilo. Zeman se na řadu let stáhl z politiky, nicméně nepokrytě spřádal plán pomsty.

Po nevydařených krajských a senátních volbách se mu naskýtá další příležitost zúčtovat s prominentní osobou na seznamu – předsedou ČSSD a premiérem Bohuslavem Sobotkou. Pozice šéfa ČSSD logicky poněkud oslabila a Hrad začal okamžitě „nabíjet“. Zeman připsal neúspěch na konto vedení strany a vytkl ČSSD nedostatek osobností.

Pamětníci v ČSSD vzpomínají na Zemanův postoj ke „zrádcům“ z roku 2003 pikantní historkou. „Když Pavel Dostál ležel na smrtelné posteli, Zemanovi se tenkrát dušoval, že on ho volil,“ připomíná tehdejší poslanec ČSSD, který si nepřeje být jmenován. Vzpomínka na zesnulého dávného Zemanova spojence, ministra kultury v jeho vládě, ilustruje, jak velmi Zemanovi vždy záleželo na identifikaci sociálních demokratů, kteří mu tenkrát v parlamentu zatarasili cestu na Hrad.

„On o tom nijak nehovoří, ale samozřejmě se to projevuje v některých osobních vztazích, protože Miloš Zeman má sloní paměť a nezapomíná. Nemá ve zvyku ani velkoryse odpouštět. Chová se pragmaticky jako politik. Ale pokud to vnímám, tak na rozdíl od jiných odpustit neumí,“ řekl LN dnes již bývalý senátor, Zemanův spojenec Zdeněk Škromach.

Nyní má prezident v ruce opět silnější karty. Do sněmovních voleb zbývá dvanáct měsíců a Zeman bude hlavní postavou vyjednávání o nové vládě. A v případě neúspěchu ČSSD i o osudu Sobotky v čele strany, neboť prezident má v ČSSD stále mnoho příznivců.

Kdo jsou Zemanovi spojenci?

Při posledním Zemanově pokusu torpédovat Sobotku, při „lánském puči“ v roce 2013, se prezident opíral o Michala Haška. Ten však někdejší výsadní pozici ztratil. Kdo mohou být Zemanovi spojenci nyní? K nepřímé kritice vedení ČSSD se přidal poslanec Jeroným Tejc. „Myslím si, že i pan předseda Sobotka, pokud by si chtěl ověřit svou autoritu v ČSSD, by měl podstoupit přímou volbu členů, kterou máme ve stanovách, a nespoléhat jen na podporu sjezdu,“ řekl deníku Právo.

Dle informací LN by pro Zemana bylo ideální, kdyby se do nejužšího vedení ČSSD na jarním sjezdu dostal hejtman Jiří Zimola, ministr vnitra Milan Chovanec či právě poslanec Jeroným Tejc. Pak by prezident získal větší vliv na dění ve straně.

Sobotka se v současnosti opírá o řadu straníků ze Zemanova seznamu „zrádců“. Například jeho šéfporadcem je Vladimír Špidla, ministrem zahraničí Lubomír Zaorálek. Navíc nemůže riskovat otevřený střet s prezidentem. Blíží se prezidentská volba, a koho ČSSD podpoří, se může rozhodnout ve stranickém referendu. Pokud by strana neměla vlastního kandidáta, ve hře může být plebiscit o podpoře Zemana. A dle informací LN by pro značnou část členů byl víc než vhodným kandidátem.

Premiéra nelze podceňovat či odepisovat. Několikrát prokázal dokonalou technologii moci. Je tu navíc tmel, který Hrad a Úřad vlády sbližuje – peníze. Jak najít společnou řeč navzdory historickým animozitám, ukázala návštěva dalajlamy.

Čínský tmel

Dokázala na několik dnů spojit nejvyšší ústavní činitele včetně premiéra Sobotky a prezidenta Zemana. Je však pravděpodobné, že jde spíše o krátkodobější smír, živený navíc zákulisím a obchodním pozadím česko-čínských vztahů. Jde o osu právníků a lobbistů Martina Nejedlého, Jaroslava Tvrdíka a Radka Pokorného, jehož kancelář poskytuje CEFC právní služby. Zmiňovaná „čínská karta“ mezi Zemanem a Sobotkou nebude fungovat věčně. Jak uvedl exsenátor Zdeněk Škromach, hlava státu na staré křivdy nezapomíná.

Zemanovi nahrává fakt, že strana pod Sobotkou v posledních letech dosahuje špatných volebních výsledků a ve straně se začínají – byť zatím velice opatrně – ozývat kritici. Čím hlasitější budou, tím lépe pro Zemana, který je může na dálku z Hradu podpořit.

VIDEO: Zeman: Bývalé vládní strany i ČSSD selhaly Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zimola a Tejc

Tejc například nesouhlasí se Sobotkovým povolebním prohlášením, že ČSSD by se měla obrátit na městské voliče s tématy jako digitální ekonomika či program inspirovaný Piráty. „Mám pocit, že už jsme určitý kus ušli směrem k zeleným, k dienstbierovským tématům, ale přitom jsme své tradiční voliče opustili,“ pronesl Tejc pro Právo.

Politikem, který by se nyní teoreticky mohl vůči politice vedení strany ozvat, je jihočeský hejtman a jediný krajský vítěz z ČSSD Zimola. Zatím si počíná velice opatrně, není důvod, aby už nyní přešel do výpadu. Stačí vyčkat na sjezd a případně kandidovat na místopředsedu. Vedení by „okysličil“ vlastním viděním politiky, byl by vidět na veřejnosti a zároveň by nenesl přímou odpovědnost za volební výsledek. Ideální pozice pro případné přepřahání sil po sněmovních volbách. O vedení strany se Zimola po svém vítězství otřel jen opatrně. „Jde o to, jak jsou kroky sociálních demokratů prezentovány. Ve vládě jich je jistě celá řada a mám pocit, že naše výsledky v resortech vedených politiky ČSSD nedoléhají k našim voličům,“ řekl před dvěma týdny LN.

Případ Chovanec

Třetím straníkem, který by se mohl opřít do Sobotky, je ministr vnitra Chovanec. Statutární místopředseda již vyzval ke sblížení se Zemanem. Ve stranickém rozletu ho však brzdí tři faktory. Zaprvé: kdyby mu Sobotka po lánském puči neodpustil, Chovanec by dnes namísto „ministrování“ možná dopisoval nepovedenou bakalářskou práci. Zadruhé: rozkmotření dua Sobotka–Chovanec si nelze představit ani z důvodu, že za dvojicí stojí vlivní muži a spojenci – právník Radek Pokorný a majitel mocné PR agentury Bison & Rose Miloš Růžička. A zatřetí: Chovanec si od lánského puče stále nese stigma „zrádce zrádců“ (jako první tehdy potvrdil schůzku u prezidenta v Lánech).

Jedním nezanedbatelným bonusem však Chovanec na rozdíl od svých kolegů disponuje: je ministrem vnitra, jenž má pod sebou policii. Tím se pro řadu straníků stává velice silným a obávaným hráčem, se kterým nelze na sjezdu „zamést“.

Jisté je, že Zeman bude mít oproti roku 2013 na výběr pestřejší paletu potenciálních spojenců.