Naději na nejdelší život po osmdesátce mají v EU Francouzi, Češi jsou na 21. místě

Z východní části Evropy ji předběhlo Slovinsko, Polsko nebo Estonsko. Vyplývá to z údajů z roku 2014, o nichž ve čtvrtek informoval Eurostat.



Vůbec nejdéle mají naději žít po 80. roku života Francouzi, a to skoro 11 let. Následují Španělé, Lucemburčané a Italové. Zbývající obyvatelé Evropské unie mají šanci už na méně než deset let. Češi by v průměru měli žít o 8,3 roku déle. O deset let dříve, tedy v roce 2004, byla naděje na délku života zhruba o 1,5 roku kratší.

Ze statistických údajů také vyplývá, že mezi roky 2004 a 2014 stoupl počet obyvatel starších 80 let v ČR o třetinu, a to z více než 300 tisíc na téměř 420 tisíc. Jejich poměr k celkovému počtu obyvatelstva stoupl v ČR z tří na čtyři procenta - v Itálii a Řecku je to hodně přes šest procent.

Poměr žen starších 80 let k mužům je v ČR dvě ku jednomu, což je zhruba i celounijní průměr. V pobaltských státech tvoří ženy dokonce tři čtvrtiny obyvatel starších 80 let.