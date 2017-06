Nehodu vlaku, který narazil do stromu, šetří experti na organizovaný zločin

„Na místě bylo více okolností, které směřovaly tomu, že policie jednala tak, jak včera jednala, proč přivolali speciální jednotku a tak dále, ale to si musí okomentovat policie,“ uvedla tisková mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová. Serveru Lidovky.cz sdělila , že „v tomto případě se nevolala policie, kvůli výši škody, která je pouze na vozidle, ale právě s ohledem na okolnosti nehody.



„Pokud je nějaká větrná smršť, nebo nepřízeň počasí, tak se policie nevolá, pokud tedy není vyšší škoda. To však není tento případ, že by spadl strom. Tady bylo podezření na úmyslné poškození stromu, aby spadl do kolejí,“ dodala mluvčí SŽDC.



Příčinou nehody byl skutečně strom ležící přes koleje. Podle mladoboleslavské policejní mluvčí Lucie Novákové „nelze z prvotního šetření vyloučit, že byl strom naříznutý.“ Mluvčí drážní inspekce Martin Drápal to však již ve čtvrtek serveru iDnes.cz potvrdil. „Byl to pořezaný strom,“ uvedl.



Původně neškodně vypadající nehoda, během které nebyl nikdo zraněn, nabrala během čtvrtka na závažnosti poté, co protiislámský aktivista Martin Konvička začal šířit po internetu spekulace, že mohlo jít o teroristický čin a na místě byl nalezen vzkaz v arabštině. Podle něj měl být strom u kolejí, který následně spadl na trať, úmyslně naříznutý.

Ke Konvičkovým spekulacím se následně vyjádřil i ministr vnitra Milan Chovanec.

„V reakci na dotazy novinářů uvádím, že v tuto chvíli není zřejmé, zda jde o běžnou nehodu, záměrnou provokaci, nebo pokus o teroristický čin. Prosíme média a veřejnost, aby k hodnocení této události přistupovaly s maximální opatrností a nenechaly se zmást spekulacemi,“ uvedl ve čtvrtek Chovanec.

Server Aktuálně.cz následně informoval o tom, že údajný vzkaz měl být napsaný s chybami.

Podle mluvčí mladoboleslavské policie jsou všechny zprávy o vzkazech zanechaných na místě nehody značně spekulativní a jejich existenci rozhodně potvrdit nemůže. „Mohu ale říct, že se na místě činu nalezly podezřelé předměty, které jsou předmětem vyšetřování kriminalistů,“ dodala Nováková pro server Lidovky.cz s tím, že další informace podat zatím nemůže s ohledem na probíhající vyšetřování.

Kdo na místě zasahoval?

Mluvčí mladoboleslavské policie Lucie Nováková popřela, že by na místě zasahovala speciální jednotka. Vysvětlila ale serveru Lidovky.cz, že na místě zasahovali mladoboleslavští kriminalisté a záležitost nejdříve konzultovali s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ). Tým vyšetřovatelů z NCOZ následně dorazil i na místo nehody.

„Není to tak, že by tam zasahovaly nějaké speciální jednotky, ale kriminalisté pouze spolupracovali s vyšetřovateli z Národní centrály na vyšetřování.“ Podle Novákové byli detektivové z NCOZ přizváni na místo kvůli kvalifikaci činu jako obecné ohrožení. Zda je takový postup obvyklý, mluvčí odpovědět nedokázala.

„Mohu Vám sdělit, že jsme se o této záležitosti informovali,“ uvedla mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Iva Knolová. Jiné informace o aktivitách odmítla mluvčí sdělit.

„Nehoda se stala v osm hodin ráno a do půl páté byl zastaven provoz. Škoda na vozidle byla sto padesát tisíc a cestující přepravovaly České dráhy náhradními autobusy. další okolnosti pádu stromu musí komentovat policie,“ uvedla tisková mluvčí SŽDC Katka Šubová.



Podle vrchni komisařky Evy Kropáčové z policejního prezidia je případ vyšetřován jako obecné ohrožení a pachateli hrozí „v případě prokázání viny pachateli až osmiletý trest odnětí svobody.“