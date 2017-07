Nalíčili se, ale vousy si nechali. Islamisté prchají z Mosulu v převleku za ženy

Mosul Mosul byl dlouho důležitým strategickým místem pro operace Islámského státu. Po devítiměsíční bitvě ho však začátkem července irácká vláda dobila zpět. Některé bojovníky Islámského státu se podařilo zadržet, zbytek byl buď zabit, nebo se snaží opustit obklíčené město. Aby se vyhnuli zajetí, zkouší se teroristé převlékat za ženy. Avšak jejich nechuť oholit si tvář je většinou prozradí.

Jako mim-žena by se dal popsat převlek džihádisty z IS, který se pokusil uprchnout z Mosulu poté, co ho irácká armáda dobyla zpět. Irácké armádě však nedělalo problém muže identifikovat, zapomněl či odmítl si totiž oholit tvář. Silnou vrstvu make-upu a ženské oblečení tak doplňoval krátký vous.

Na snímcích, která zveřejnila irácká armáda a na něž upozornil web deníku Daily Mail, má muž nanesený silný make-up, oční stíny, rtěnku a dokonce pár okrasných pih. Převlek však neměl v kombinaci s vousatou tváří a obřím obočím šanci uniknout pozornosti armádních příslušníků.



Další fotky zadržených islamistů v přestrojení ukazují muže v podprsenkách a s vycpávkami, kteří se takovouto kamufláží snaží obelstít kontroly u Mosulu. Město je po několika měsících bojů v troskách.



Muži se neváhají maskovat jako ženy, aby se z obleženého Mosulu dostali.

Mosul byl definitivně osvobozen desátého července. Velká část byla srovnána se zemí, trosky a prach pokrývají kdysi rušnou část města. Poškozena nebo přímo zničena byla ve staré části Mosulu více než třetina budov, což čítá na pět tisíc staveb.



Celkově bylo ve městě poničeno na deset tisíc budov, většina z nich v západní části Mosulu, kde se odehrávalo nejtvrdší bombardování a boje. Celkový počet evidovaných poškozených budov se však bude pravděpodobně zvyšovat s tím, jak bude armáda blíže prozkoumávat znovudobyté město.



Obyvatelé Mosulu musí nyní své životy budovat zcela od nuly. Většina z nich si nemůže dovolit platit nájem ve svých nových příbytcích, práci shánějí jen velmi obtížně.



Ti, jejichž dům ještě stojí, se musejí často potýkat s jiným nebezpečím. „Dvě vzájemně propojené bomby. Pokud na to někdo šlápne, vyletí to do vzduchu,“ popisuje Safwan al-Habar nástrahu, kterou mu v útrobách domu islamisté zanechali.