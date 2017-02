‚Napětí jako za Vietnamu.‘ Mapy odhalily překvapivý pokrok v raketovém programu KLDR

Děje se tam toho opravdu hodně a nevypadá to vůbec dobře,“ řekl pro CNBC David Schmerler, specialista z Centra Jamese Martina pro studium nešíření jaderných zbraní. Jeho tým analyzuje fotografie služby Google Earth a satelitní snímky soukromé společnosti Planet Labs. Díky sledování propagandistických videí i jiných zdrojů si vytipují, kterým lokalitám mají věnovat největší pozornost.

V uplynulých týdnech výzkumné centrum identifikovalo novou raketovou základnu, která je větší než podobná střediska v jiných koutech KLDR. Kamery severokorejské televize před rokem v únoru zachytily Kim Čong-una při inspekci třicetimetrového kosmického nosiče Kwangmjongsong. Díky analýze záběrů Schmerler zjistil, že se nachází v budově v Sanum-dongu severně od Pchjongjangu.

Když se výzkumný tým probíral satelitními snímky Sanum-dongu z minulého roku, všiml si budovy s jedinečnými střešními okny, jejichž struktura odpovídala interiéru na snímcích nosné rakety.

Schmerler lokalitu, v které se středisko nachází začal sledovat ještě před rokem 2009, kdy se s lokalitou něco začalo dít. Do té doby se na místě nacházel pouze menší zřejmě nevojenský objekt.

Snímek zařízení v Sanŭm-dong z prosince 2006.

Podle satelitních snímků začal nový komplex skutečně vyrůstat v roce 2011.

Snímek zařízení v Sanŭm-dong ze září 2011.

Výzkumníci předpokládají, že v současnosti má hlavní hala rozměry 66x30 metrů, tedy dost místa pro skladování 30 metrů dlouhých raket.

Snímek zařízení v Sanŭm-dong z října 2016

Z aktuálních satelitních snímků je podle Schmerlerova týmu také patrné, že ke zvýšené aktivitě dochází i na dalších místech v KLDR, především na odpalovací základně Sohae na západě země.

Nosné kosmické rakety nejsou zbraně, ale v mnohém se velmi podobají balistickým střelám. Jejich vývoj svědčí o tom, jak daleko se v technologickém vývoji Kimův režim dostal. „Realita je taková, že pokud Severní Korea nebude tyto rakety testovat, její program se neposune dál. Američané musí proto přemýšlet o tom, jak KLDR zabránit v testech,“ vysvětlil bezpečnostní analytik výzkumné organizace RAND Bruce Bennett.

Atmosféra jako za pádu SSSR

Diktatura Kim Čong-una jen v uplynulém roce provedla celkem více než 20 raketových testů, odpálila střely z ponorek, testovala, jestli nos raket vydrží teplotní zátěž návratu do atmosféry. Režim také tvrdí, že testoval svou první vodíkovou bombu.

Ve svém novoročním projevu severokorejský vůdce řekl, že je země blízko testu mezikontinentální balistické střely. Připraven by podle jeho slov měl být v řádu měsíců. Očekává se, že příležitostí pro to by mohly být oslavy výročí narození Kimova otce Kim Čong-ila a dědečka Kim Ir-sena, které jsou v únoru a dubnu.

Vyprovokovat akci by podle expertů mohly i jiné události. Nový americký ministr obrany James Mattis varoval při návštěvě Jižní Korey minulý týden režim Kim Čong-una, že na jakékoliv použití jeho jaderného arzenálu odpoví „efektivní a masivní odvetou“. Navíc se mají v následujících týdnech uskutečnit společná vojenská cvičení USA a Jižní Korey. Důvodem pro přitvrzení KLDR může být i nestabilní situace v Jižní Koreji po skandálu odstoupivší prezidentky, kde se připravovují nové volby hlavy státu.

„Je správné předpokládat problémy ve východní Asii, která je v současnosti mnohem vznětlivější než v minulých letech,“ uvedl pro CNBC Isaac Fish z Centra asijské společnosti pro americko-čínské vztahy. Napětí přirovnal k tomu, které panovalo v době války ve Vietnamu, událostí na náměstí Nebeského klidu v Pekingu nebo za pádu Sovětského svazu.