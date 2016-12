Národní galerie je stála podfinancovaná, říká Fajt. Návštěvnost ale stoupá

Suma, s níž NG ročně hospodaří, je ale vyšší, loni činila 361,5 milionu a jdou v ní i další příjmy. „Během roku dostáváme změny rozpočtu, kterých je i 30 a které jsou určené na nákup konkrétního díla, na rekonstrukce nebo na zákonem dané zvýšení platů. Navyšují sice původní přípěvek, ale nejsou k využití v provozu, protože se musí použít na konkrétní účel,“ řekla ČTK ekonomická ředitelka NG Ivona Přečková. Podle výroční zprávy ministerstva kultury za rok 2015 dostala v tomto roce NG dotaci 233 miliony, s 31 úpravami rozpočtu pak výdaje ministerstva pro NG činily 317 milionů.



Státní dotace ale téměř celá v NG padne na mandatorní výdaje, podle Fajta to je 240 milionů korun ročně. Na pořádání výstav instituce získává sponzory. Skoro sto milionů, 29 procent z celkových ročních nákladů NG, jde na platy, 46 milionů tvoří výdaje za energie, 41 milionů za ostrahu.

„Tyto výdaje ovšem neobsahují nezbytné opravy nemovitého majetku. NG hospodaří se šesti historickými budovami, spravuje na 400.000 uměleckých děl v hodnotě stovek miliard korun. I přes tuto vytíženost se státní příspěvek na provoz NG od roku 1990 prakticky nezměnil. Na příští rok navrhuje MK ČR částku přibližně 254 milionů korun,“ říká Fajt.

Návštěvnost stoupla. Nejvíce zaujaly výstava o Karlu IV.

„Snažíme se získávat hodně sponzorských peněz. Kromě státní dotace máme vlastní výnosy ze vstupného či z pronájmu,“ uvedla Přečková. Loni podle ní příspěvek od MK činil 77 procent celkových výnosů, vstupné osm a pronájmy 3,7 procent. Příjmy ze vstupného v roce 2014 byly 18 milionů, loni 29,6 milionu. „Návštěvnost se meziročně zvýšila o více jak 63 procent,“ říká ředitel. Nejúspěšnější výstavou NG za jeho vedení dosud byla výstava Císař Karel IV. 1316-2016, kterou vidělo 92.857 návštěvníků.

Fajt nastoupil do NG v polovině roku 2014, do konce roku prý NG získala sponzorsky 1,8 milionu korun, v roce 2015 to bylo devět milionů a v roce 2016 se sponzorské dary blíží 18 milionům. O navýšení státního příspěvku prý jedná od léta roku 2014, kdy sto milionů navíc přidaných postupně po dvou letech schválil sněmovní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Při koaličním jednání však byly zamítnuty všechny pozměňovací návrhy. „I přes ujištění, že NG tímto o navýšení prostředků nepřijde, vypadá realita jinak,“ popisuje politická vyjednávání.

Přes napnutý rozpočet má NG velké plány. V úterý Fajt zveřejnil plán na revitalizaci Veletržního paláce, jejíž cena má být „v řádech miliard korun“. Po současné výstavě Henriho Rousseaua přijede do Prahy příští rok znovu čínský umělec a aktivista Aj Wej-wej, Praha uvidí retrospektivu slavného německého malíře Gerharda Richtera a v roce 2018 výstavu děl Pabla Picassa. „Přes trvající absenci zvláštního fondu pro akvizice současného umění se podařilo získat některá významná díla, zejména kolekci kreseb Josefa Šímy a meditativní pavilon japonského architekta Kenga Kumy, který vyroste v zahradě Šternberského paláce,“ řekl Fajt.