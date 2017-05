Nastane diktatura rodiny Underwoodů? Pokračování House of Cards má novou ukázku

„Americký lid neví, co je pro něj nejlepší. Já ano.“ Těmito zlověstnými slovy pronesenými s mrazivým klidem uvádí 46. prezident spojených států Frank Underwood diváky do ukázky. Dramatické záběry v rychlém střihu ukazují politické meetingy, protesty, tajné dokumenty i erotické scény. Underwood se u toho hypnotickým hlasem naváží do amerického lidu, když vykládá své ženě Claire (Robin Wright) svůj plán - trvalou vládu jejich rodiny nad Amerikou. „Underwood 2016, 2020, 2024, 2028, 2032,“ vyjmenovává Frank a doprovodné záběry v traileru gradují. Seriál má rozhodně i po čtyřech řadách čím překvapit.

Překvapení se koná i kvůli tomu, že Beau Willimon, tvůrce televizní série, od House of Cards po čtvrté sérii odešel a na jeho místo nastoupili Melissa James Gibson (dramatička, její dílo Komorní hra pro tři mělo v repertoáru i Dejvické divadlo) a Frank Pugliese (dramatik a scénárista. Pracoval na některých dílech seriálů Právo a pořádek nebo Zločin v ulicích) . Pátá série je již v jejich režii a podle traileru je patrné, že Frank Underwood je v podobné dravé formě, jako v první sérii. Druhé, třetí a čtvrté řadě je totiž občas vyčítáno, že Underwood již není tak průbojný a výrazný.

Seriál House of Cards na motivy knižního bestselleru Michaela Dobbse se setkal s úspěchem u fanoušků i kritiky. Na kontě má dva Zlaté glóby a šest cen Emmy.