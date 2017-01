Nastražil manželce bombu v autě. Šéf žalobců nesouhlasí se snížením trestu

Ve voze Škoda Octavia v pražských Horních Měcholupech vybuchla bomba. Policisté... | foto: Reprofoto

BRNO Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nesouhlasí s mimořádným snížením trestu v kauze Vietnamce, který předloni nastražil manželce do auta bombu a následným výbuchem ohrozil obyvatele pražských Horních Měcholup. Podal proto dovolání a případem se bude zabývat Nejvyšší soud. Vietnamec si má za obecné ohrožení odpykat osm let. Zeman navrhuje trest při dolní hranici zákonné sazby, která činí 12 až 20 let. ČTK má dovolání k dispozici.

Žena při detonaci utrpěla popáleniny obličeje a tržné rány na nohou, v nemocnici strávila měsíc. Muž tvrdil, že ji nechtěl zabít, jen vystrašit. Od útoku si sliboval to, že si jeho mladší manželka uvědomí své chování a vrátí rodinný život do starých kolejí. Městský i Vrchní soud v Praze mimořádné snížení trestu zdůvodnily například tím, že nálož byla amatérsky zhotovená a její ničivost nelze srovnávat třeba s teroristickými pumami.

Manželce nastražil v Praze do auta bombu. Vietnamec dostal osm let, ženu prý chtěl jen vystrašit Justice zohlednila i mužovu lítost, dlouhodobé působení stresu a specifické kulturní zázemí vietnamské komunity. Podle Nejvyššího státního zastupitelství ale důvody pro mimořádné snížení trestu nejsou dostatečně pádné. Muž útok plánoval delší dobu. Do nálože kromě střelného prachu nasypal i kousky kovu a nastříhané dráty, což podle znalce značně zvýšilo ničivost výbuchu. „V protokolu popsaná destrukce vozidla rozhodně nesvědčí o nedostatečné účinnosti výbušného systému,“ napsali žalobci v dovolání. Výbuch mohl teoreticky zranit náhodné kolmjdoucí do vzdálenosti 20 metrů od epicentra, nestalo se to jen šťastnou náhodou. Bomba v autě v Měcholupech objasněna. Policie zadržela podezřelého Při konstrukci výbušného systému prý muž zužitkoval znalosti z období vietnamské války. „Obviněný tyto zkušenosti, resp. ‚dovednosti‘ zneužil pro naprosto neadekvátní řešení osobního problému, ignoroval skutečnost, že děti může připravit o matku, a projevil lhostejnost a bezohlednost k tomu, že mohou být vážně zraněny i další osoby, které by se poblíž výbuchu nacházely. To, že nedošlo k fatálnímu následku u poškozené ani ke zranění dalších osob, byla pouze otázka náhody,“ stojí v dovolání. Vůz explodoval 22. dubna 2015 dopoledne na parkovišti mezi panelovými domy v Milánské ulici. Parkoviště leží na trase, kudy chodí děti do nedaleké školy a školky. Bombu cizinec sestrojil v prádelně domu, kde s ženou bydleli, a to ze střelného prachu obsaženého v dostupné pyrotechnice. Výbuch nastal poté, co žena po nastartování vozu sešlápla brzdový pedál.