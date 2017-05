NATO jako celek vstoupí do koalice bojující s Islámským státem

Generální tajemník NATO Stoltenberg, americký ministr obrany Mattis a britský... | foto: Reuters

Brusel Severoatlantická aliance se jako celek stane součástí mezinárodní koalice bojující v Iráku a Sýrii s teroristickou organizací Islámský stát (IS). S rozhodnutím prezidentů a premiérů členských zemí NATO, kteří se ve čtvrtek sešli v Bruselu, seznámil novináře generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. Neznamená to zapojení do bojových operací, jde podle něj hlavně o významný politický signál.

Větší nasazení NATO v boji s terorismem v Bruselu jednoznačně žádal americký prezident Donald Trump. Terorismus a migraci označil za hrozbu srovnatelnou s Ruskem či situací na východ a na jih od hranic území NATO.

Aliance také zintenzivní podporu, kterou této široké koalici s přibližně sedmi desítkami členů, poskytuje prostřednictvím svých radarových letounů AWACS. Ty budou létat častěji a déle vydrží ve vzduchu také díky nové možnosti tankovat ve vzduchu. NATO se zapojí do boje s Islámským státem. Vyslyší Trumpova přání Vstup do mezinárodní koalice proti IS, kde už jsou zapojeny všechny členské země NATO, umožní alianci být u stolu, když se rozhoduje. Krok má přispět také k lepší koordinaci snah o výcvik a rozvoj schopností irácké armády. „S výcvikem iráckých sil budeme pokračovat. Iráčtí vojáci vycvičení NATO v likvidaci improvizovaných výbušných zařízení nyní svých schopností využívají v bitvě o Mosul,“ připomněl generální tajemník aliance. Rozhodnutí je ale podle Stoltenberga jen částí širšího aliančního zapojení do boje s terorismem. Uvnitř struktur NATO vznikne speciální útvar, který má zajistit lepší sdílení zpravodajských informací souvisejících s teroristickými aktivitami, včetně dat o takzvaných zahraničních bojovnících. Teroristické hrozby by mělo průběžně vyhodnocovat také nové středisko vznikající u velitelství NATO v Neapoli. A aliance začne při výcviku místních sil více využívat svého velitelství pro speciální operace. „Může to znamenat více mobilních týmů rozmístitelných v zemích, které představují riziko,“ podotkl. Aliance také v nejbližších týdnech vyhodnotí, jakým způsobem o několik tisíc vojáků rozšíří svou nebojovou misi v Afghánistánu. V operaci, jejímž cílem je výcvik afghánských bezpečnostních sil, nyní působí okolo 13.000 vojáků, včetně českých. Někteří ze spojenců ve čtvrtek podle Stoltenberga nabídli konrétní příspěvky k navýšení jejich počtu.