Navalnyj odletěl do Španělska kvůli vyšetření zraněného oka

Vycestovat do zahraničí ruskému disidentovi umožnilo rozhodnutí ruských úřadů vrátit Navalnému cestovní pas, který mu odmítaly vydat od roku 2012. Opoziční vůdce byl nedávno podmínečně odsouzen na pět let za krádeže v lesnickém podniku Kirovles a musí se podle verdiktu dvakrát měsíčně hlásit vězeňské službě. Pokud tuto povinnost dodrží, může podle ruských právníků vycestovat do zahraničí.



Zranění oka, na které z 80 procent nevidí, způsobil Navalnému útok z konce dubna, při němž neznámí pachatelé v Moskvě politikovi polili obličej roztokem barviva, které se v Rusku používá jako antiseptikum. Podle tvrzení Navalného spolupracovníků obsahovala tekutina i žíravinu. Zranění údajně není nevratné, ale podle některých informací bude muset Navalnyj podstoupit transplantaci rohovky.

Podle ruských médií je pravděpodobné, že Navalnyj bude mimo vlast i v pátek, kdy se mají z jeho iniciativy v ruských městech uskutečnit demonstrace proti korupci státních úředníků. Obdobná březnová akce přivedla do ulic Moskvy desetitisíce demonstrantů, protestní pochody opozice uspořádala v asi 80 dalších ruských městech.

Odsouzení v kauze firmy Kirovles, které je pravomocné, podle většiny právníků vyřazuje vůdce ruské opozice ze souboje o nejvyšší státní úřad. Prezidentské volby se v Rusku budou konat příští rok v březnu a Navalnyj se netajil úmyslem kandidovat. Podle některých expertů je ale ruský trestní řád v této otázce neurčitý a otevírá možnost různých výkladů. Analytici navíc připouštějí možnost, že Kreml nakonec Navalného k volbám připustí, aby přilákal více občanů k volebním urnám a vytvořil zdání svobodné politické soutěže.

Pokud by nakonec Navalnyj přece jen kandidoval, souboj s předpokládaným protikandidátem Vladimirem Putinem by podle průzkumů velkým rozdílem prohrál. Putin ovšem zatím svou kandidaturu neohlásil.