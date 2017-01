Návrh na regulaci výstavby mešit? Podle ministerstva pro místní rozvoj je protiústavní

Odkázala na část Listiny základních práv a svobod, kde stojí mimo jiné, že „každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.“ Poukázala i na související ustanovení, které uvádí že „výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.“ Z těchto ustanovení lze podle mluvčí dovodit, že Raisův návrh představuje nepřiměřený zásah do ústavně zaručených práv, a to do práva na samosprávu a svobody náboženského vyznání.

Rais chce přísnější regulaci u náboženských staveb, která by se týkala těch církví, které nemají tzv. zvláštní práva podle zákona o církvích. Nedotklo by se to například římskokatolické a husitské církve či Federace židovských obcí, která řadu těchto zvláštních práv mají. Jde například o právo vyučovat náboženství na státních školách nebo zřizovat vlastní. Zvláštní práva naproti tomu nemá Ústředí muslimských obcí. O stavbě náboženských staveb u těchto církví bez zvláštních práv by například měli rozhodovat občané v místním referendu.

„Co se týká možnosti konat místního referendum o náboženských stavbách v obci, to lze konat již v současné době podle zákona o místním referendu,“ poznamenala mluvčí. Raisův návrh proto podle ní nadbytečně upravuje konání místního referenda, a proto nepřiměřeně zasahuje do systému právního řádu.

„Není navíc nijak zdůvodněno, proč má být schválení v místním referendu povinné jen pro náboženské stavby, když nelibost občanů obce může vzbudit i řada dalších staveb,“ uvedla mluvčí s tím, že může jít například o obchodní centra nebo továrny. Komplikovaná je podle ní i sama definice náboženské stavby a také není zřejmé, kdo a jak bude bude posuzovat, zda jde nebo nejde o náboženskou stavbu.

Rais již dříve řekl, že k pozměňovacímu návrhu ho přiměli obyvatelé jedné z brněnských částí, kteří zjistili, že v jejich místě vznikají muslimské náboženské prostory a jich se nikdo na nic neptal. O jeho návrhu rozhodnou poslanci při závěrečném schvalování novely zákona.