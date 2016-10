Návrhář postavil svou kariéru na módě pro homosexuály a transgenderové osoby

Otrava olovem, nepochybně způsobená starými nátěry, které používal k výzdobě svého pokojíku na univerzitě, ho donutila vzdát se snů o architektuře: během několika měsíců tento muž plný energie nemohl číst ani psát.



Protože miloval oblečení a design, rozhodl se v roce 2011 otevřít si ateliér Bindle & Keep. Návrhy vznikaly v New Yorku, výroba byla soustředěna v malé dílně u Bangkoku. Klientelu tvořili finančníci z Wall Streetu. „Když jsem si dělal podnikatelský plán, myslel jsem si, že právě oni moje obleky potřebují. Měli peníze a stále vyhledávali nové krejčí,“ vzpomíná Friedman.



Koncem roku 2012 zaměstnal učně Rae Tuteru, který byl transsexuál. O svém novém zaměstnání psal na svém blogu, který je určen komunitě gayů a transsexuálů. Záhy mu začaly klepat na dveře první ženy, které se oblékaly jako muži, a transgenderové osoby.

„Ze začátku jsme ani nevěděli, jak se s tím vyrovnat,“ přiznává Friedman. Velmi brzy si však uvědomil, že práce pro tuto skupinu zákazníků může být klíčovým faktorem pro jeho podnik. Sňatky homosexuálů totiž byly ve Spojených státech legalizovány až v červnu 2015 a o transgenderových osobách se v té době mluvilo jen málo.

Terapie

„Dělali jsme to jako ve všech konfekčních provozovnách: vzali jsme míry a nastříhali na oblek. Rozdíl byl v tom, že místo abychom se zákazníka ptali, jaký si zvolil styl, tázali jsme se, jak by se rád cítil,“ vysvětluje Friedman, jehož citovala agentura AFP.



„Byl v tom i prvek terapie, psychologický prvek, který byl součástí výroby oblečení a na němž mnohé společnosti ztroskotaly. Mnozí lidé bojují se svým tělem, cítí se ve svých šatech nepříjemně. Pravděpodobně polovinu naší práce tvoří empatie,“ říká.

V listopadu 2013 přilákala jeho nová klientela pozornost listu The New York Times. „Toho dne, co článek vyšel, otevřel jsem svou e-mailovou schránku a měl jsem tam 300 vzkazů z celého světa,“ uvádí Friedman. „Mezi nimi byl i vzkaz od jedné matky z Paříže, která nám děkovala, že existujeme, protože její syn chtěl změnit sexuální identitu a ona se domnívala, že se mu to s námi snáze podaří,“ vysvětluje.

Podobně to vidí také Ashley Merrimanová. Tato majitelka restaurace u Manhattanu objevila salon letos v létě, když chtěla šaty na svatbu s jinou majitelkou restaurace. „Jako muž se oblékám už více než 20 let. O tom salonu jsem slyšela, ale nikdy jsem tam nešla, až když jsem chtěla uzavřít sňatek a nevěděla jsem, co na sebe,“ vysvětluje. Salon teď šije pro tisíce zákazníků, z nichž někteří pocházejí zdaleka: z Austrálie, Kalifornie, Evropy i Japonska.

Daniel Friedman má dnes roční obrat více než milion dolarů (25 milionů Kč). Šaty na míru se prodávají v ceně od 800 dolarů (20.000 Kč) za jeden kus. Zaměstnává sedm lidí, chystá se otevřít další salon v Los Angeles a v budoucnu počítá i s Chicagem a Kanadou.