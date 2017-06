Návrhářka Martíšková získala v Miláně cenu za svou kolekci

„Markéta Martíšková se svými návrhy zaujala porotu z rekordního množství více než 4000 skic, kreseb, fotografii a nápadů od 700 designérů z celého světa, kteří se do 24. ročníku soutěže přihlásili. Stala se tak jednou ze 23 návrhářů, kteří měli možnost 20. června představit svoji tvorbu přímo na módní přehlídce, milánském fashion weeku,“ uvedla Martykánová.



Vítězná kolekce nazvaná Absurd reality je inspirovaná textilním odpadem. „Jsme zaplaveni textilem, bereme ho jako spotřební zboží a už nepřemýšlíme co se s tím děje. Přes 90 procent textilního odpadu skončí na skládkách, je spálen a jen malé procento je zpracováno,“ uvedla Martíšková, která reaguje na to, jak zákazníci a část módního průmyslu přemýšlí. Také proto se na modelech objevuje slovo STOP.

Jednatřicetiletá Martíšková se módě a oděvnímu designu věnuje od 14 let, navštěvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. V roce 2010 nastoupila ke studiu na Královskou akademii výtvarných umění v Antverpách, absolvovala ji v roce 2014. Nyní pracuje na rozvoji své módní značky STOP se sídlem v Antverpách, spolupracuje také s českými firmami.



Před rokem měla tvůrčí pauzu, dostala se však k vývoji oděvního materiálu společnosti Klatex, která vyrábí netkaný textil pro automobilový a stavební průmysl z recyklovaného textilu. „Byl to pro mě nový impuls. Nechci tvořit jen protože mě to baví, ale chci pomáhat. Hledám do týmu lidi, co mají podobnou vizi,“ uvedla návrhářka, podle níž v Miláně zaujaly její nepletené svetry a kabáty, které vznikají technikou projehlování. Navrhuje také klobouky vyrobené z recyklované králičí srsti a trička s potiskem.