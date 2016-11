Návštěvy zákulisí i autorské jednohubky. Noc divadel se uskuteční v sobotu 19. listopadu

Divadelní scény lákají návštěvníky na prohlídky zákulisí - nejen hereckých šaten, ale i řemeslných dílen, maskéren, kanceláří a zkušeben. Diváci tak mají příležitost nahlédnout pod pokličku vzniku inscenace. Často jsou v programu autogramiády či diskuse s herci a tvůrci.



„Řada divadel chystá program pro děti, takže na mnoha místech začíná program už dopoledne. Pro děti jsou nejčastěji připraveny pohádky, workshopy a tvůrčí dílny, ale i programy s písničkami,“ řekla ČTK koordinátorka akce Adéla Vondráková. Upozornila, že česká Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, do kterého se letos zapojilo pět evropských zemí. Odehrává se ve všech zemích, městech a divadlech současně vždy třetí listopadovou sobotu.

Archou skrz naskrz

Pražské Divadlo Archa připravilo na Noc divadel komentovanou prohlídku divadla s jeho ředitelem Ondřejem Hrabem, režisérkou Janou Svobodovou a divadelními uvaděči. Začíná v 17:00 a je zdarma. Po prohlídce následuje v 18:00 rovněž zdarma přístupné představení konané v rámci Akcent festivalu, s názvem MADE IN MACAU 2.0. Oživením vzpomínek, návratem do dětských her a jejich konfrontací se současnou realitou se mladí tvůrci Teng Teng Lam a Kevin Chio, snaží vyjádřit svůj strach ze ztráty svobody pod stále rostoucím vlivem čínské centrální vlády. Svou zprávu o svých obavách a nadějích vytvářejí pomocí vážných i komických scén, nejrůznějších výrazových prostředků, loutky a objekty nevyjímaje.

Jednohubky na Štvanici

V Praze bude mít speciální program i jedna z nových divadelních scén - Vila Štvanice. Divadlo LETÍ tu bude od osmé hodiny večer v patnáctiminutových intervalech servírovat stylové pohoštění, ke kterému divákům nabídne několik „divadelních jednohubek“ od nejzajímavějších současných dramatiků. „Jednohubky ze světa nových her budou pod taktovkou režisérky Martiny Schlegelové servírovat Marcela Holubcová, Tomáš Kobr a Adam Joura. Od půl desáté bude okolí VILY Štvanice patřit chůdám a živým loutkám. Geisslers Hofcomoedianten představí druhý díl plánované trilogie Malé příběhy velkého hraběte z fiktivních deníků hraběte Šporka podle knihy Berty Laufrové Život na Kuksu očima hofmistra Seemana. Po 22. hodině se VILA proměni v kavárnu hostící průtokový open-mic večer s živou hudbou, herci, komiky i neherci,“ uvedl mluvčí divadla Tomáš Roleček.

Vila Štvanice

Na tradici předchozích tří let navazuje i Institut umění - Divadelní ústav a ve svém sídle ve dvoře Manhartského paláce v Celetné ulici připraví program pro dospělé i rodiny s dětmi. Připraveny jsou prohlídky, promítání, bojovka i workshop divadelní fotografie. Pro zájemce otevře knihovnu s knihkupectvím, kde bude možné koupit produkci IDU se slevou. Ve studovnách návštěvníci nahlédnou do fondů, databází a způsobů, jak se materiály a údaje získávají, zpracovávají, ukládají a především zpřístupňují veřejnosti.



Olomoucká bojovka

K akci se připojí i divadla a soubory v Olomouci. Do pozdního večera nabídnou bezplatně například představení, workshopy a pohádky divadla Na cucky, Tramtarie, Konvikt a vůbec poprvé také Divadlo hudby. Všechny scény navíc propojí hra o ceny. V Divadle Na cucky letos chtějí během Noci divadel představit celé spektrum svých uměleckých i vzdělávacích aktivit. „Kromě ukázkových kurzů uvedeme představení Nacucky v kostce, které se vtipně ohlédne za naší historií a nabídne také ukázky z jednotlivých inscenací,“ řekl intendant divadla Jan Žůrek.



Program Noci divadel je většinou zdarma, či za snížené vstupné. Vzhledem k omezené kapacitě je na některé akce vyžadována včasná rezervace.