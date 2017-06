Večírek u Klause? Klientka už je zdravá, obstrukce nedělá, brání Nečasovou advokát

Obvodní soud pro Prahu 1 začal kauzu projednávat letos v dubnu, od května se přitom Nečasová z líčení omluvila kvůli svému zdravotnímu stavu. Podle lékaře byla v pracovní neschopnosti. Chystané jednání mezi 5. a 8. červnem soud odročil kvůli tomu, že Nečasová nedala souhlas k jednání ve své nepřítomnosti.

„Podívejte se, zaprvé o tom, že hlavní líčení nebude na začátku června, se rozhodlo už v květnu. Vypadalo to, že moje klientka bude delší dobu v neschopnosti. Protože to jednání na začátek června bylo dlouhodobě plánováno, ale už se dřív řeklo, že je nejisté, že by se mohla zúčastnit, tudíž se zrušilo,“ vysvětluje v rozhovoru pro Lidovky.cz její advokát Eduard Bruna.

Lidovky.cz: Ještě 8. června se nemohla paní Nečasová jednání ve své kauze účastnit, kvůli ní se odročilo na září. Za pár dní, v pondělí 19. června, však navštívila oslavu narozenin bývalého prezidenta Václava Klause. Co se mezi tím změnilo, už jí je líp?

Ona má k 8. červnu ukončenou neschopenku, jak jsem si u klientky ověřoval. Tak jestli má 8. ukončenou neschopenku a 19. června se jde podívat někam na večírek, tak v čem je problém? Já to nechápu.

Lidovky.cz: Takže shodou okolností je od 8. června, kdy se přitom kvůli ní jednání odročilo, zdravá?

No jasně.

Lidovky.cz: Informoval jste o změně jejího stavu soud?

Já nemám povinnost informovat soud, že je uschopněná. Za předpokladu, že není nařízeno žádné jednání, tak proč bych měl soud informovat. Nevidím důvod. Kdyby bylo nařízeno další jednání například v červnu nebo v červenci, tak bych považoval za svou morální povinnost, abych soud informoval. Ale vzhledem k tomu, že další jednání je nařízené na půlku září, tak přece nebudu soudu v první polovině června vykládat, že je uschopněná.

Lidovky.cz: Ale soud třeba teď mohl nařídit jednání dřív než na září, když je vaší klientce dobře. Proces by se tak mohl urychlit, nemyslíte?

Nemáte správné informace. Paní předsedkyně senátu (soudkyně Pavla Hájková, pozn. aut.) konstatovala, že to nemůže být nařízené dříve, protože nastává doba dovolených. Už jí hlásili obhájci ostatních i přísedící, že mají dovolené. Takže z těchto technických důvodů se to dává na půlku září, ne kvůli nám.

Lidovky.cz: Mohl byste přiblížit povahu zdravotních potíží, kterými vaše klientka trpěla?

To já nesmím.

Lidovky.cz: Proč nesmíte?

Za prvé tomu odborně nerozumím. A za druhé já jsem paní předsedkyni Hájkové přinesl zdravotní dokumentaci klientky, ona si to prověřila a řekla, že dokumenty zatím postačují. A odročila to na září. Takže já nevím, kdo co plaší a kdo co vymýšlí. Jsou to nesmysly.

Na místě neměla soudkyně s omluvenkou problém, obstrukce na dva měsíce nemají cenu, líčí Bruna

Lidovky.cz: Jak jste se dozvěděl, že vaše klientka už je v pořádku?

Telefonovala mi a říkala: pane doktore, abyste věděl, od 8. června jsem uschopněná. To byla jedna věta, kterou mi do telefonu řekla.

Lidovky.cz: Takže vy jste doklad o tom, že ji pracovní neschopnost, skončila, v ruce neměl?

Já jsem neviděl ani papír, že je uschopněná, ani u mě nebyla. Řekla mi to jen do telefonu. A víte, proč vím to datum? Protože mám před sebou kalendář, abych se podíval, kdy naposledy mělo být stání, které se nakonec nekonalo. A klientka mi řekla, že od 8. června je uschopněná. Proto si to pamatuju.

Lidovky.cz: Líčení nachystané na 8. června se kvůli jejím potížím odložilo, ten samý den jí přitom skončí pracovní neschopnost. A za pár dní jde na večírek exprezidenta Klause. Nebyla pracovní neschopnost vaší klientky obstrukcí?

O obstrukci nešlo. A ještě buďme upřímní a položme si otázku: k čemu by jí ta obstrukce byla? Události, o kterých se tady mluví, jsou staré pět let. Kdyby chtěla dělat obstrukci skoro po pěti letech tím, že by to zdržela o dva měsíce, copak to má z hlediska té kauzy nějaký význam? Sám si musíte odpovědět, že to je hloupost. Kdyby to bylo ve vyšetřování, a někdo se nechtěl dostavovat k výslechům, tak bychom mohli říct, že to natahuje a nechce, aby byla napsaná obžaloba. Ale tady je obžaloba už několik let. Nebo kdyby odletěla na Aljašku a vrátila se za rok, to by byla obstrukce. Ale jestli se to protáhne o dva měsíce, vždyť je to legrace. V tom toku času je to nic.

Lidovky.cz: Takže můžete slíbit, že když paní Nečasová bude zdravá, jednáním ve své kauze se nebude vyhýbat?

Jak já tohle můžu zajistit? Já jsem pouhý obhájce, kterého neposlouchá, jak se má chovat. Ona mě poslouchá, když ji právně radím. To je všechno. Ale já jsem názoru, aby tam chodila. Ona je názoru, že tam půjde v září. Jestli se do té doby cokoliv změní, neumím říct. To je daleko.

Lidovky.cz: Měl jsem na mysli spíš to, zda jste přesvědčen, že je vaše klientka je ochotná absolvovat všechna jednání?

Ona má tři kauzy, které běží už několik let (vojenské zpravodajství, trafiky pro poslance a vynášení informace z BIS, pozn. aut.). Když se podíváte do historie, ani jednou se kvůli ní neodročovalo. Tohle je poprvé. Ona nikdy nic neblokovala, na každou kauzu chodila. Takže kdybychom se chtěli zachovat objektivně, musíme konstatovat, že v minulosti byly jiné důvody, když se něco odročovalo. Ale nikdy to nebyla Nagyová (jméno Nečasové za svobodna, pozn. aut.). Poprvé po tolika letech si požádala, aby se přihlédlo k tomu, že je v neschopnosti, a hned má z toho být nějaký problém? Já se domnívám, že nikoliv.

‚Ve schránce nic nemám. Kdyby to spěchalo, ze soudu mi můžou zavolat‘

Lidovky.cz: Místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 pro trestní úsek Dana Šindelářová v médiích uvedla, že doložení pracovní neschopnosti paní Nečasové nebylo dostatečné a že ho máte doplnit. Jak si to vysvětlujete?

Staří latiníci měli úsloví, ‚fáma volat, pověst letí‘, když to přeložím do češtiny. Moje úvaha je, pouze se to domnívám, že někdo vymyslel, že moje klientka neměla ty dokumenty v pořádku. Na místě však při odročení nic takového řečeno nebylo. Když si to paní předsedkyně senátu Hájková ověřovala, tak nám v jednací síni řekla, že dokumenty jsou u ní založené a další nepotřebuje. Takže já nevím, proč teď místopředsedkyně soudu pro trestní úsek řekla něco jiného. Ale ona to nesoudí.

Vojenská větev kauzy Nagyová Případ kolem Vojenského zpravodajství je první větví rozsáhlé kauzy, která se váže k zásahu na Úřadu vlády ČR v červnu 2013, jež se dostala před soud.

Spolu s bývalou šéfovou sekretariátu někdejšího premiéra Petra Nečase Janou Nečasovou (dříve Nagyovou) jsou obžalovaní bývalí náčelníci Vojenského zpravodajství Ondrej Páleník a Milan Kovanda a také bývalý zpravodajec Jan Pohůnek.

Podstatou kauzy je, že Nečasová měla na podzim 2012 spolupachatele v rozporu se zákonem úkolovat, aby sledovali tehdejší Nečasovu manželku Radku. Obžalování se hájí, že premiérovu tehdejší choť jen hlídali před možným nebezpečím.

Soudkyně Helena Králová už dvakrát pachatele očistila, ale odvolací soud pokaždé její rozsudek zrušil. Letos v lednu Městský soud v Praze Králové kauzu kvůli ignorování jeho pokynů odejmul a případ svěřil soudkyni Pavle Hájkové. Toto rozhodnutí potvrdil i Ústavní soud.

Lidovky.cz: Takže vy jste od paní soudkyně Hájkové žádnou výzvu nedostal?

Není to pravda, žádnou výzvu nemám. Jestli něco přišlo do datové schránky, kterou jsem teď několik dní nevybíral, nevím. U soudů ale mají můj mail, a kdyby mi chtěli urychleně napsat, abych jako obhájce něco zařídil, tak by mi poslali mail. A já žádný mail nedostal. Navíc v minulosti jsem se soudem několikrát telefonoval. Mají mou pevnou linku, na které je sekretářka a ta by mi vyřídila, že mám někam telefonovat. Ale já žádnou takovou zprávu nemám.

Lidovky.cz: Jak tedy budete postupovat dál, budete soud kontaktovat?

Jestli zjistím v příštích dnech, až se podívám do datové schránky, že tam něco je, tak se k tomu postavím a budu se soudem komunikovat. Ale teď jsem pouze z médií zjistil, že jsem měl být údajně vyzván, abych něco doložil, ale já o tom nic nevím. Tak co si o tom mám myslet? Ale tím nechci říct, že není nic v datovce, třeba je. Já jsem se tam několik posledních dní nekoukal.

Lidovky.cz: Jaký by vám dávalo smysl, že soudkyně Hájková na místě vyhoví dokladu o pracovní neschopnosti, a za pár týdnů by chtěla dokumentaci doplnit?

Mně by to smysl nedávalo, protože jak jsem poznal paní magistru Hájkovou, je to velmi racionální soudkyně, která je rázná a umí si poradit. Takže kdyby se jí cokoliv na té dokumentaci nelíbilo už v tu chvíli, tak by se zachovala jinak. Klientka pak nebyla kvůli omluvě u soudu a já tam byl, čili stačilo, kdyby se na mě paní předsedkyně obrátila a řekla: pane obhájče, ukládám vám, abyste mi do tří dnů doložil, jak je to s vaší klientkou. Ale nic takového se nestalo. Když to jednání, ve kterém odročovalo na září, před pár týdny skončilo, a já se teprve teď dozvídám, že mi měl někdo posílat výzvu k doplnění zdravotnické dokumentace, tak to považuji za podivné.

Lidovky.cz: Soudu a veřejnosti možná přišlo podivné, že zatímco se kvůli pracovní neschopnosti vaší klientky odročí soud na září, a on je v půlce června na večírku exprezidenta Klause.

Tady totiž někdo plete dohromady potvrzení o neschopnosti a neúčast na jednání. My jsme totiž udělali to, že moje klientka dala nejdřív souhlas s konáním v nepřítomnosti. A teprve potom vymezila asi pět svědků, u kterých řekla, že nedává souhlas s výslechem v její nepřítomnosti. Proto se to odročilo na září. Ale to je její právo neudělit souhlas. A já si vůbec nevšiml, že by se kvůli tomu paní předsedkyně Hájková zlobila. A teď žasnu, že se po měsíci objevují takové spekulace.

Lidovky.cz: O jaké svědky se jedná, u jejichž výslechu chce vaše klientka být?

Já si to nepamatuju. Uvědomte si, že těch kauz mám rozjeto třeba 15, kterými prochází sto lidí. Ale jsou to svědci, kteří poskytují rozsáhlejší svědectví, není to jen na půl stránky. Proto chce klientka u jejích výpovědí být.