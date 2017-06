Nečekané pokračování kultovních Velkých nesnází. Kurt Russel vyjde jako komiks

Akční klasika režiséra Johna Carpentera (Věc, Šílenství) z roku 1986 sleduje osudy Jacka Burtona (Kurt Russel), řidiče náklaďáku, kterému někdo jeho milovaný stroj ukradne. Jackovu kamarádovi Wangovi zase někdo unese snoubenku. Jack s Wangem zjistí, že za vším je Lo Pan, několik stovek let starý démon, který chce získat fyzickou podobu. Pro tento účel musí obětovat dívku se zelenýma očima. Ke své smůle si ale vybere právě Wangovu snoubenku Miao. Jack s Wangem mu ji rozhodně nehodlají nechat lacino.



Filmové studio Twentieth Centruy Fox teď koupilo minoritní podíl v komiksové firmě Boom! Studios. Tato firma již v roce 2014 získalo práva na jiný Carpenterův film - Utěk z New Yorku také s Kurtem Russelem v hlavní roli. Podle něj začala vydávat minisérii, která se u fanoušků původního filmu dobře uchytila. V případě Velkých nesnází ale půjde o nákladnější a větší projekt.

Přichází Velké nesnáze v Malé Číně: Starý muž Jack (Big Trouble in Little China: Old Man Jack), komiksová sérii, která plynule naváže na původní film. Příběh Jacka Burtona by se v ní měl uzavřít. Je rok 2020 a Jackovi je přes šedesát let. Hlavní záporák, démon Ching Dai, prolomí bariéru mezi peklem a zemí a znovu bude na Jackovi, aby ho zastavil. To ale nebude tak jednoduché, vzhledem k tomu, že má Jack víc vrásek, než nábojů. Na komiksu by se měl podílet přímo John Carpenter, který pomáhal vymyslet příběh. Jako pomocníka měl Anthonyho Burche, který je podepsaný pod příběhem videohry Borderlands 2.