Nechat si zničit zuby je strašná škoda, říká stomatochirurg Roman Šmucler

Takové entrée jsem si nevymyslela, ani si nepřála. Den před rozhovorem s docentem Romanem Šmuclerem mi vypadla stará amalgámová plomba. „Alespoň jste tematicky zaměřená“, poznamenal k mému přiznání stomatolog.



LN: Jste proti evropskému zákazu používání amalgámových výplní, který by měl platit od příštího roku?

Zákaz by se měl týkat dětí do patnácti let, těhotných žen a kojících maminek. Z odborného hlediska k tomu není žádný důvod. Kvůli rtuti, kterou amalgám obsahuje, zavedli v mnoha zemích odlučovače. V České republice je máme už deset, možná i více let. V některých i vyspělých státech se ale amalgám stále vypouští do kanalizace. Ty důvody jsou ekologické. Podle mého názoru tak trochu i lobbistické, protože stomatologové budou nuceni používat na zubní výplně jiné materiály.

Amalgám jako každý materiál má svoje výhody a nevýhody. Jeho výhodou je, že je relativně levný. Nejsem fanda amalgámu, sám jej dlouho nepoužívám, byl jsem jeden z prvních, který u nás začal dělat kompozitní výplně, které na pohled nerozeznáte od vlastního zubu. Byla by ale chyba říkat pacientům, že je nebezpečný, aby se lekli, protože to není pravda.

LN: Máte sám amalgámovou plombu?

Mám, a několik. Jsem s nimi spokojený, všechny mi drží přes dvacet let. Amalgám není krásný, ale je neuvěřitelně spolehlivý.

LN: Kdy jste byl naposledy u zubaře?

Nejsem vzorný příklad. Jednou za čas poprosím kolegu, aby se na mne podíval a udělal mi rentgen. Dnes se zubní kaz zjišťuje hlavně rentgenem.

LN: Vrtal jste si sám zub. Proč?

Tehdy jsem naopak nechtěl kolegy zbytečně obtěžovat. Ne, že bych jim nevěřil, ale mě baví zkoušet na sobě různé věci. Uraženou jedničku jsem si jednoduše opravil před zrcadlem.

LN: Stomatolog Jiří Šedivý tvrdí, že i zubařům a dentálním hygieničkám se tvoří malé množství zubního kazu.

To je pravda. K dentální hygieničce ale nechodím, i když jsem si z profesních důvodů její péči také vyzkoušel. Pokud si děláte dobře zubní hygienu a máte trochu štěstí, protože záleží i na tom, jakou vodu pijete, co jíte, a nemáte-li jiné záněty, genetické zatížení, tak ji nepotřebujete. Pro většinu naší populace je ale velmi potřebná.

LN: Zmínil jste genetické zatížení. Pamatuji si, jak Jiří Pekárek, první „polistopadový“ prezident České stomatologické komory, neustále opakoval, že se lidé, kteří mají zuby ve špatném stavu, vymlouvají na dědičnou náklonnost k zubním kazům namísto, aby si zuby dobře čistili.

Zubní kaz opravdu není dědičný. Když si dobře čistíte zuby, tak kazy nemáte. Samozřejmě existují vzácná onemocnění, člověk se například narodí se zuby bez skloviny, pak samozřejmě nemůže za tvorbu zubního kazu. Zuby některých lidí, přestože jejich zubní hygiena není tak dokonalá, jsou k tvorbě kazu odolnější.

Lidé však „genetiku“ občas zaměňují za rodinnou zálibu v pojídání sladkých jídel. Ke snídani sní něco sladkého, v poledne si dají dortík a po večeři se odmění kouskem čokolády. Možná zapomínají na to, že o délce jejich života rozhoduje i stav jejich zubů.

