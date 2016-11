Nechci frašku. Semelová ale po kousíčkách ukousává z demokracie, říká Kincl k žalobě na komunistku

Kincl podal žalobu na političku Semelovou kvůli výrokům o popravené Miladě Horákové či o invazi vojsk z roku 1968, které pronesla v únoru roku 2014 jako host v pořadu ČT24 Hyde Park. Její slova ho tehdy jako občana šokovala a po jejich vyřčení „pocítil strach a úzkost z možné restaurace zločinného totalitního komunistického režimu“, vysvětloval ve své žalobě. Požadoval tak písemnou omluvu s výslovným konstatováním, že obsazení Československa bylo okupací a že totalitní komunistický režim perzekvoval mnoho lidí.

Co poslankyně Semelová řekla? Semelová v pořadu ČT24 Hyde Park zpochybnila, že přiznání Milady Horákové ve vykonstruovaném politickém procesu byla vynucená .

ve vykonstruovaném politickém procesu . Odmítla , že by obsazení Československa v roce 1968 bylo okupací , podle ní šlo o internacionální pomoc.

, že by v roce 1968 , podle ní šlo o internacionální pomoc. Vasila Biľaka , signatáře zvacího dopisu vojskům Varšavské smlouvy, označila za pozitivní postavu československých dějin .

, signatáře zvacího dopisu vojskům Varšavské smlouvy, označila za . „Chtěla bych říci, že za politického vězně se mnohdy považují lidé, kteří byli ne politickými vězni, ale prostě to byli lidé, kteří měli za sebou kriminální činnost obyčejnou,“ řekla také.

Obvodní soud pro Prahu 1 v lednu letošního roku Kinclovu žalobu zamítl. Stejně postupoval v polovině října i Městský soud v Praze, kam se Kincl odvolal. KSČM a její poslankyně Marta Semelová se tak za televizní výroky omlouvat nemusí. Podle soudu Kincl neuspěl, protože výroky nezasáhly přímo do jeho osobnostních práv. „To můžou až na základě toho, že předloží důkazy,“ tvrdí v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Váš advokát Jaroslav Bárta vám doporučil dovolání k Nejvyššímu soudu. Učinil jste tak již?

Zatím mi nepřišlo písemné vyhotovení rozhodnutí, nenabylo tak právní moci a není se proti čemu odvolat. Ta lhůta pro odvolání je dva měsíce po doručení rozsudku. Předpokládám, že jej budeme podávat až ke konci té lhůty. Budeme na tom pracovat usilovně, protože nechci, aby to vypadalo nějak odfláknutě. Bereme to už jako přípravu na ústavní stížnost.

Lidovky.cz: Znamená to, že v úspěch u Nejvyššího soudu nevěříte?

Na rovinu říkám, že u dovolacího soudu nepředpokládám úspěch. Tam sedí typ lidí, soudců, u kterých si nedokážu představit, že by to dovolání mohlo být úspěšné. Pokud by někde mohl nastat průlom, tak jedině až u Ústavního soudu. Vystupuji z pozice toho, kdo tahá za kratší konec špagátu, hodně krátký konec. Pravděpodobnost úspěchu není velká, ale já věřím, že soudy rozhodly špatně.

Lidovky.cz: Proč myslíte?

Oni apriorně nemůžou říct, že mně nenastal žádný zásah do osobnostních práv. To můžou až na základě toho, že předloží důkazy. Pak můžou říct ano, ten zásah je tak miniaturní, že to je na zamítnutí. Ale ne apriorně, aby to z fleku odmítly, že politik nikdy nemůže tento druhu zásahu do osobnostních práv člověka určit. Principiálně jde o špatné rozhodnutí.

Lidovky.cz: Osobně máte nějaké důkazy, které by svědčily o tom, že vám byla újma skutečně způsobena?

Samozřejmě jsem se nezhroutil a nebrečel jsem dva dny, když jsem viděl ten pořad (Hyde Park na ČT24, kde Semelová výroky pronesla – pozn. red.). Nemíním z toho dělat frašku, nechci přehrávat. Ale člověka až mrazí, když poslouchá takové výroky. Stačí tu linku prodloužit do budoucna a vidím, že je zasažený statek bezpečnosti. Tím důkazem je má účastnická výpověď a výpověď ještě jedné osoby, s níž jsem bezprostředně tu situaci probíral. Jiné důkazy jako například psychologický posudek nepřichází v úvahu. To by naopak té věci ještě uškodilo. U osobnostních sporů bude vždycky záležet na konkrétním přístupu daného soudce.

Lidovky.cz: Předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad dal soudu za pravdu a poradil vám obrátit se na policii pro podezření z trestného činu „popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia“. Zkoušel jste tuto cestu?

To je alibismus, jak z Hlavy XXII. Je obecně známo, že policie případ odložila, protože existuje znalecký posudek Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který říká, že KSČM není extrémistická organizace. S kolegou Štětinou (europoslanec Jaromír Štětina – pozn. red.) jsme tuto akci realizovali jenom kvůli tomu, že se na to policisté vykašlali. Podívejte se do Nizozemska – Geert Wilders (poslanec, který kvůli svým výrokům na adresu marockých přistěhovalců čelí obvinění z diskriminace a podněcování k rasové nenávisti – pozn. red.). On se samozřejmě brání svobodou projevu úplně stejně jako Semelová, ale tam se to přes ten soud dostane. Vím, že to také kolikrát neuspělo, ale tam se obranou demokracie skutečně zabývají. U nás se to nedostane ani ke státnímu zástupci, natož k soudu. A my s kolegou Štětinou touto civilní žalobou suplujeme státní orgány. Pan předseda odvolací senátu je buď neinformovaný, nebo je to skutečně jak Hlava XXII. Neslýchaný výsledek.

Lidovky.cz: Máte v tomto sporu nějakou oporu? Jak na vaši žalobu reagují lidé z okolí?

Reakci nějakou to vzbudilo. Po jednání na městském soudě mi přišlo asi 150 emailů. Zhruba polovina od komunistů, plná umírněných protestů vůči mé osobě až po výhrůžky. Na druhé straně druhá část mailů byla zase kladná, převážně od starších lidí, kteří byli perzekvováni.

Lidovky.cz: Skutečně by pouhá omluva vše vyřešila? Spokojil byste se s ní?

Petit žaloby zní na omluvu. Nic jiného než to, co je uvedeno v petitu té žaloby, soud přisoudit nemůže. Úplně ideální situace by byla, kdyby se tím zabývala policie. Vím ale, že to je velmi nepravděpodobné. Tak se snažím, aby alespoň KSČM a paní poslankyně Semelová byly donuceny se za ty výroky omluvit.

Lidovky.cz: Myslíte, že výroky paní poslankyně mohly nějak zásadně ovlivnit myšlení lidí u nás?

Samy o sobě těžko. Ale zapadá to do té aktuální mozaiky, kdy různí jedinci uzobávají z demokracie po kousíčkách a snaží se zjistit, co jim ještě dovolí. V celém komplexu to pak může vyústit ve fatální důsledek. Vidíme, že jsou tady extrémní tlaky na lidská práva, na udržení toho standardu, který jsme doteď drželi. V těchto dramatických dobách budou různí extrémističtí politici takovými výroky nakousávat stát a jeho demokratické principy.