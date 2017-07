Nechtějí uprchlíky? Zmenšíme jim čerpání z fondů EU, řekl kandidát na kancléře Schulz

Schulz plánuje proti „rebelující“ střední Evropě nasadit finanční sankce. | foto: Reuters

BERLÍN Státy Evropské unie ignorující v důležitých otázkách solidaritu musejí čelit finančním sankcím. Při prezentaci svého desetibodového politického programu to v neděli v Berlíně řekl sociálnědemokratický kandidát na německého kancléře Martin Schulz. Německo by podle něj mohlo zvýšit příspěvek do unijního rozpočtu.

Státy, které odmítají přijmout uprchlíky, by podle Schulze měly v budoucnu počítat s menšími finančními prostředky z fondů EU. Ty, které naopak přijaly velké množství osob hledajících ochranu, by měly dostat bonus.

Země stojící mimo eurozónu by neměly mít možnost blokovat její další integraci, uvedl dále německý politik, který byl donedávna předsedou Evropského parlamentu. Pokud jde o Německo a Evropu, země „by mohla udělat víc,“ poznamenal Schulz. Mohla by například zvýšit svůj finanční příspěvek do společné pokladny. Hospodářský program sociálnědemokratického kandidáta obsahuje požadavek většího objemu investic a větší sociální spravedlnost, které by mělo být dosaženo prostřednictvím přerozdělování. Schulz se postaví Merkelové Schulz doufá, že v zářijových volbách jeho strana porazí křesťanské demokraty kancléřky Angely Merkelové. Poté, co v lednu převzal vedení sociálních demokratů, preference SPD v průzkumech poklesly. V poslední době se ale propad podařilo zastavit.

Svůj volební program představili sociální demokraté před třemi týdny na mimořádném sjezdu v Dortmundu. V neděli prezentovaný Schulzův „plán pro lepší Německo a lepší Evropu“ volební program dál rozvíjí, napsala agentura DPA.