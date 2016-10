Porazil Harapese, Bělohradského a jasně vyhrál první kolo. Nečekal jsem to, řekl Růžička

Lidovky.cz: Vypadá to, že jste nejúspěšňejší kandidát TOP 09 těchto voleb. Co na to říkáte?

Samozřejmě mě to těší. Zvlášť jako člověka, který je v politice nováček a amatér.

Lidovky.cz: Čekal jste to?

Nečekal, spíš jsem doufal, že to bude slušný výsledek. Jsem spokojený. Nadšený bych byl, kdyby to bylo padesát procent. Zklamaný, kdyby to bylo jinak, než to je.

Lidovky.cz: Před druhým postupujícím Václavem Bělohradským (ČSSD + Zelení) máte ohromný náskok, v poli poražených zůstali i Vlastimil Harapes i Aleš Hušák, takže se už nabízí otázka, jaké budou vaše priority v Senátu.

U mě je to celkem jasné, chci navázat na to, co celý život dělám, tedy vzdělávání.

Jsem přesvědčený, že to je naše nejdůležitější investice do budoucna. Zároveň je nejvíc zanedbávaná.

Lidovky.cz: A konkrétně tedy jaké máte priority?

Škola už dávno ztratila monopol na vzdělávání. Máme heslo: Budoucnost nesmíme řešit v budoucnosti. Víme, že za 25 let, až současní žáci budou v nejproduktivnějším věku, bude příprava na zaměstnání a potřeba v zaměstnání úplně jiná než teď. Takže je potřeba hledat nějaké jiné řešení.

Lidovky.cz: Víte, jaké by byly vaše první návrhy?

Hned bych navrhoval změnu nedávno novelizovaného školského zákona. Jsou tam pro mě nepřijatelné věci. Například úplně nesmyslná síť středních škol, na kterou chodí kde kdo a pak se nám zdá divné, že třeba dvacet procent lidí neodmaturuje. Místo toho, aby se to řešilo, se navrhnou jednotné přijímací zkoušky. Bereme svobodu jednotlivcům a to je pro mě nepřijatelné.

Lidovky.cz: V čem konkrétně?

Vemte si třeba poslední povinný ročník mateřské školky, povinné přijímačky, povinná maturita z matematiky, povinná inkluze. Přece ti lidé, co dělají ve školách i rodiče vědí, co je pro jejich děti nejlepší. Nechtějme pořád něco diktovat.

Lidovky.cz: Všichni vám tady chodí gratulovat. Budete večer slavit?

Asi ne. Ta kampaň byla strašně dlouhá, jedeme od března. Jestli si budu moct v klidu lehnout, vyspat se a dát si před tím sklenku dobré whisky, tak budu spokojený.