Nechtěl bych úhledného prezidenta, říká režisér a herec Jan Kačer

LN: Co z kritiky směřující na hlavu státu vám nejvíce vadí?

Sprostota. Náš sametový sen, i když snad trochu romantický, předpokládal slušnost, úctu k svobodné osobnosti. A teď? Posměch ke „starci“, trpícímu bolestivou nemocí, opírajícímu se o hůl. Píše se o něm hlavně to, že pije, objímá stromy a na veřejnosti kouří. Sprostota není zhoubná jen pro toho, kdo je posmíván. Ale samozřejmě i pro toho, kdo sprosťačí. Vadí mi, jak se mladší vyjadřují o starším, nemocném člověku, když sami nevědí, jak mu je.

LN: Chybí úcta ke stáří?

Když se člověk dožije vysokého věku, ví, že už vlastně nic nepotřebuje. Život začíná nahlížet z jiné perspektivy. Vidí ho jaksi celý. Proto také byli staří lidé v dávných kulturách velmi vážení. Ne proto, že se od nich vyžadoval výkon, ale vědělo se, že vidí život v souvislostech. Rembrandt, Tizian, Leonardo, Michelangelo ve stáří stvořili díla ne už novátorská a revoluční, ale zachycující něco, co nás přesahuje. Promiňte, že jsem osobní. Mám stejnou chorobu jako pan prezident. Vím, co je to bolest, a posměch jeho chorobě se mě také dotýká.

LN: Vnímáte u Miloše Zemana projevy moudrosti, nadhledu a hloubky myšlení, které stáří přináší?

Pokud ho někdy vidím, jak mluví, jsem většinou překvapen, že nemluví tak blbě, jak jsem byl dopředu upozorněn. Ale je už předem jasné, jak o něm budou média informovat. Už teď se píše, že pustil Jiřího Kajínka na svobodu, aby získal volební body. Přitom to může být jinak. Prezident je hodně vysoko postavený, třeba má díky tomu informace, které mi ani nemáme. Mohl vědět, proč ho pouští. To, že mu za pravdu dává dlouholetý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, už se nikde nenapíše.

LN: Jakého chcete prezidenta?

Nechtěl bych ho mít úhledného. Nechci člověka, který se jen dobře vyjímá na známkách, nikdy se neplete a nemá polemické názory. Nemá to být někdo, kdo všechno pouze odkývá. Já jsem Miloše Zemana nevolil, ale když ho národ volil, tak snad předpokládal, že bude vyhraněný, polemický, ješitný. Copak existuje politik, který není ješitný? Dobře, současný prezident má rád bonmoty, které se mnohdy nevyvedou. Ale na druhou stranu: kdybychom vzali jeho konkrétní prohlášení, mám takový pocit, že se moc nemýlil.