Příští týden chtěli udeřit v Paříži. Policie ale teroristy řízené IS včas odhalila

PAŘÍŽ Osoby zatčené nedávno protiteroristickou jednotkou ve Francii plánovaly atentát v zemi již na příští týden, a to na pokyn z irácko-syrské zóny takzvaného Islámského státu (IS). Uvedl to v pátek pařížský prokurátor François Molins. Policie zatkla o víkendu sedm podezřelých osob, z nichž dvě poté propustila.

Skupina je podezřelá, že chtěla zaútočit v oblasti Paříže 1. prosince. „Komando ze Štrasburku, ale také člověk zadržený v Marseille, měli společné instrukce, které vydal někdo z irácko-syrské zóny prostřednictvím šifrovaných materiálů,“ řekl na tiskové konferenci prokurátor. Našly se podle něj dokumenty, které jasně ukazují na spojení s IS. Do domova důchodců pro kněze ve Francii vtrhl ozbrojenec. Zabil 1 ženu a je na útěku Skupinu podezřelou z přípravy útoku zadržela policie po několikaměsíčním vyšetřování ve Štrasburku a v Marseille v noci na neděli. Francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve v pondělí upřesnil, že mezi zatčenými ve věku 29 až 37 let byli Francouzi, Maročané a Afghánci. Terč či terče údajně plánovaného atentátu neupřesnil. Členové buňky si na internetu vybírali z desítky možných cílů, uvedla agentura AFP s odvoláním na zdroj blízký vyšetřování. Mezi nimi bylo sídlo kriminální policie v centru Paříže, vánoční trhy na třídě Champs-Élysées, zábavní park Disneyland Paris u metropole, terasy kaváren na severovýchodě Paříže, jedna stanice metra a několik náboženských objektů. Při sérii atentátů od začátku loňského roku na různých místech Francie džihádisté zabili stovky lidí. Nejvíce obětí, 130, si vyžádaly útoky skupiny islamistů loni v listopadu na ulicích a v jednom klubu v Paříži. Od té doby platí v zemi výjimečný stav. V ulicích měst hlídkují ozbrojení policisté i vojáci.