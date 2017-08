Centrum Dubrovníku je příliš malé. Před turisty není úniku, tvrdí Češka žijící v Chorvatsku

DUBROVNÍK/PRAHA Chorvatský Dubrovník čelí čím dál větším náporům turistů. Historické centrum města musí v sezóně pojmout tisíce lidí, na které ale nemá kapacity. Místním obyvatelům pomalu dochází trpělivost a volají po změně. Blanka Čechová, česká spisovatelka žijící v Chorvatsku, tvrdí, že místní protestují hlavně proti managementu turismu, nikoliv samotným turistům.

Lidovky.cz: Všimla jste si nárůstu počtu turistů za poslední roky?

Určitě, nárůst byl dramatický. Nejvíce tomu pravděpodobně přispívá počet výletních lodí, které v Dubrovníku kotví. Připluje jich denně několik a vychází z nich tisíce lidí, kteří zaplaví město. Problém je v tom, že si nekoupí nocleh nebo jídlo v restauraci, protože vše mají na lodi. Jen se procházejí po ulicích a berou místo. Z hlediska města je to ten nejhorší druh turismu. Teď se ale situace poprvé hodně vyhrotila, takže se situace řešit bude a věřím, že v příštích letech se počet výletních lodí bude zmenšovat.

Blanka Čechová Čechová je česká spisovatelka, která už dvacet let jezdí do Dubrovníku. Nyní tam už druhým rokem žije natrvalo. Čechová je mimo jiné autorkou knih Totál Balkán nebo Návrat jadranské snoubenky.

Lidovky.cz: Jak to v ulicích Dubrovníku v sezóně vypadá?

Celé staré město Dubrovníku, které je uzavřeno hradbami a vedou do něj jen úzké vstupy, je v létě jako Karlův most na vrcholu sezóny a v nejvytíženější denní dobu. Jenže například v Praze nemusíte být jen na Karlově mostě, ale můžete jít i jinam, kde tolik lidí není. To v Dubrovníku nejde, jeho staré město je hrozně malé. Už u pár tisíc lidí je tam pohyb náročný, ale občas jich najednou přijede násobně více. Jinak je turismus víceméně celoroční, což v minulosti nebývalo zvykem. O tom svědčí například pronájem bytů přes Airbnb, který v minulosti fungoval jen od června do září, nyní se ale čím dál častěji setkáte i s byty nabízenými po celý rok.

Lidovky.cz: Na kdy byste doporučila návštěvu Dubrovníku?

Jsou tam krásné Vánoce a různé libůstky mimo sezónu, jako například únorová oslava Sv. Blažeje, patrona Dubrovníku nebo ústřicový festival na svatého Josefa, 19. března, což je obrovský zážitek. Všem doporučuji přijet mimo největší nával, například právě v zimě. V Dubrovníku je hezké počasí, sluníčko uprostřed zimy má pozitivní dopad na náladu a i místní budou k cizincům vstřícnější, jelikož nebudou všude davy lidí.

Lidovky.cz: Jak se tedy k turistům staví místní?

Místní jsou k cizincům tolerantní a vstřícní. Když už probíhají protesty, tak nejsou proti turistům, ale proti managementu turismu. Tedy kotvení určitého počtu výletních lodí a podobně. Navíc je většina místních přes sezonu někde za městem a vrací se až po létu.

Lidovky.cz: Jak se turisté v Dubrovníku chovají?

Myslím, že je to srovnatelné s Prahou. V Dubrovníku je to ale více vidět kvůli větší koncentraci turistů na menším místě. Například přijede parta mladíků ze Skotska na rozlučku se svobodou, opijí se a dělají nepořádek. Může jich být stejně jako na Starém Městu v Praze, ale to je třikrát větší, než staré město v Dubrovníku. Někteří lidé také přijedou naslepo, neseženou si ubytování a myslí, že přespí někde v podloubí nebo rozbijí stan na pláži. To je zde přísně zakázáno a pochopitelně z toho vznikají problémy. V neposlední řadě také turisté nerespektovali zákaz chození v plavkách po historickém centru města, za což místní policie rozdala nějaké pokuty.

Lidovky.cz: Liší se názory místních na různé národnosti?

Nemyslím si, že by existovala nějaká averze vůči určité národnosti. Všimla jsem si ale lehčí rivality vůči Itálii. Mají vlastní pobřeží a místní nerozumí tomu, proč jezdí k nim. Ale nechtěla bych zevšeobecňovat těch pár názorů, které se ke mně donesly. Češi jsou v každém případě ctěnými a oblíbenými turisty. Místní dobře vědí, že Češi začali do Dalmácie v 90. letech jezdit prakticky hned po válce a značně přispěli k obnově chorvatského turismu.