Nedostatek jídla nehrozí, když bude Katar chtít, v Emirátech si ani neuvaří, říká Slovák žijící v Kataru

Lidovky.cz: Proč momentálně žijete v Kataru?

Jezdím sem už šest let pracovat, vždy dvakrát v roce na několik měsíců. Pracuji v energetické společnosti, která zde buduje energetickou soustavu, metro, železnice atd. Přiletěl jsem před čtrnácti dny.

KATARSKÁ KRIZE Bahrajn, Saúdská Arábie, Egypt, Jemen a Spojené arabské emiráty oznámily 5. června, že přerušují diplomatické styky s Katarem. S touto zemí Perského zálivu přerušily i letecké a námořní spojení. Jako důvod uvedly, že Katar podporuje teroristické organizace a destabilizuje bezpečnost v regionu.

Lidovky.cz: Dotkla se nějakým způsobem diplomatická krize Kataru s okolními státy regionu vašeho každodenního života, nebo života běžných lidí?

Absolutně ne, není to nijak dramatické. Diplomatická krize podle mého nemají na každodenní život obyvatel v Kataru žádný vliv, alespoň ne na můj. Vše vypadá jako obvykle. V úterý jsem byl v obchodě s potravinami, kde jezdíš normálně mezi regálama jako na kondole v Benátkách. K dispozici je obvyklý sortiment. Nikde se netvoří fronty, nikdo nepanikaří. Myslím, že jde do jisté míry o mediální ruch. Tady je vše v normálu.

Krizi jsem pocítil ve dvou případech. Klesla měna, ale nijak zvlášť. Katarský riál byl za 7 korun. Teď stojí 6,3 koruny. A chtěli jsme sem dostat jednoho inženýra z Dubaje, což byl trochu problém. Qatar Airways lítají do Dubaje, ale Emirates nelítají do Kataru. Nelítají ani aerolinky ze Saudské Arábie. Lítají sem jen Qatar Airways a Rusáci. Letadlo, kterým jsem letěl bylo naplněno jen ze čtvrtiny, lety jsou tu dost prázdné. Nevím, možná sem lidi ani cestovat nechcou, ono tu ani není bůhvíco k vidění.

Lidovky.cz: Projevila se krize v eneregtickém průmyslu, tedy v oboru ve kterém v Kataru pracujete?

Dlouhodobě je tu energetika na vzestupu. Je tu tolik zakázek, že je nestíháme ani pokrývat. A čím dál tím víc jich přibývá. Jde o dlouho trvající trend, není to záležitost posledních měsíců.

Lidovky.cz: Jak na situaci reagují místní? Je krize hlavním tématem společnosti?

To bohužel nevím. My to tu ani nerozebíráme, určitě to tady není téma číslo jedna. Nesleduji žádná média a neumím arabsky, takže nevím, o čem je ve společnosti řeč. Hospody, jak je známe, tu nejsou. Chodím každý den na dlouhé procházky, lidi nevypadají, že by z toho byli nervózní. Ani to se mnou nikdo neřešil. Důležité je, že Katar je nejvýznamnějším dodavatelem plynu v oblasti a jeden z největších na světě. Když se tu rozhodnou, tak si v Emirátech ani neuvaří jídlo. Mezi Emiráty a Katarem je velký plynovod. Katar je strategicky důležitá krajina.