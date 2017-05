15:58

„Odvoláním Andrej Babiše by z něj opravdu udělal mučedníka, neodvoláním by byl všem pro smích. Nyní vypadá jako politik, která má alespoň trochu testosteronu a který „se obětoval“. Tedy chlap a trochu mučedník. V tomto punktu sehráno naprosto skvěle. Tedy vzhledem k situaci, do níž sebe a stranu dostal,“ píše Petr Kamberský