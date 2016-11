Komárová uvedla, že dálnice by měla být podle prvotních informací uzavřena zhruba do půlnoci. Podle ní byl zemřelým čtyřiatřicetiletý řidič nákladního vozidla z Rumunska. Zraněn byl jednadvacetiletý řidič kamionu ze Slovenska. „Zda-li šlo o únavu, mikrospánek, zdravotní stav, technickou závadu, nebo nepřiměřenou jízdu, to nyní vyšetřují dopravní policisté,“ doplnila Komárová.



Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky museli hasiči jednoho člověka vyprošťovat. „Jeden muž byl mrtvý na místě už před příjezdem záchranářů a ani nebylo možné ho resuscitovat. Druhého jsme převezli s lehkými zraněními do bohunické nemocnice, byl mimo ohrožení života,“ dodala Kropáčková.