D8 a D10 stojí. Dálnice uzavřely vážné nehody, jeden člověk zemřel

Dálnici D10 na 22. kilometru ve směru na Mladou Boleslav uzavřela ráno tragická nehoda osobního automobilu. Vůz sjel nedaleko Sobětuch z vozovky a narazil do stromu. Podle policejní mluvčí Lucie Novákové začalo auto po nárazu hořet. Při nehodě zemřel jeden člověk.

„Na místě zasahují všechny složky záchranného systému, hasiči v tuto chvíli hasí hořící auto,“ řekla Nováková. Podle webu dopravních informací potrvají komplikace na dálnici minimálně do 11:20.



Dálnice D8 je před státní hranicí s Německem zcela uzavřena. Důvodem je nehoda na německé straně. Kamiony musejí sjíždět směrem na Děčín, osobní auta jezdí přes Petrovice, uvádí policejní web.



Nehoda se stala na německé straně dálnice A17 nedaleko hranic. Kamiony musejí proto z dálnice D8 sjíždět na Děčín. Na silnici I/13 platí však omezení pro nákladní dopravu kvůli stavbě Vilsnické spojky. V Děčíně je zavřena frekventovaná křižovatka Pětimostí a kamiony do samotného města nemohou.



Osobní automobily mohou sjíždět až u hranic na Petrovice. Silničáři nabádají řidiče k velké opatrnosti, na Ústecku znovu sněžilo a na vozovkách mohou být zbytky ujetého sněhu. Policie předpokládá, že dálnice by mohla být otevřena kolem pondělního poledne.

Dopravu i dnes komplikuje sníh, který někde zůstává na silnicích. V porovnání s předchozími dny se situace přesto zlepšila a silnice jsou s opatrností sjízdné. Nadále však musejí řidiči počítat s uzavírkami několika silnic.

Například v Libereckém kraji napadlo do rána místy až 20 centimetrů sněhu a stále občas sněží. Vzhledem k aktuálnímu i očekávanému počasí silničáři odložili rozhodnutí od dnešních 09:00 zprovoznit silnici z Tanvaldu na Harrachov a dále do Polska pro kamiony nad 3,5 tuny a prodloužili uzavírku do 22:00. Pozor by si měli dát řidiči kamionů i na silnici 13 na Frýdlant, kde se v Albrechtickém kopci tvoří sněhové jazyky. Silnice ale zatím zůstává pro nákladní dopravu otevřená. Doporučená alternativní trasa do Polska pro nákladní vozy je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35.

Až do odvolání je pro kamiony a nákladní vozy s přívěsem uzavřena i silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních dopravních tahů na Slovensko.

Sněhové přeháňky stále komplikují i úklid cest na Ústecku. Zavřená je tam silnice z Nakléřova do Petrovic či trasa z Krásného Lesa do Adolfova, kterou využívají běžkaři. Na dálnici D8 ve směru na Německo je neprůjezdný levý jízdní pruh na 90. kilometru kvůli nehodě osobního auta. Cestáři upozorňují, že na dálnici to klouže. D8 je zcela uzavřena před státní hranicí s Německem. Důvodem je nehoda na německé straně. Kamiony musejí sjíždět směrem na Děčín, osobní auta jezdí přes Petrovice. Nehoda v Německu se stala na dálnici A17 nedaleko hranic.

Ráno sněžilo i na mnoha místech Středočeského kraje, kde na některých silnicích zůstává neošetřená vrstva sněhu. Dálnice D6 a D8 jsou tak podle silničářů sjízdné pouze se zvýšenou opatrností stejně jako silnice prvních tříd na Kladensku a Rakovnicku a všechny krajské silnice nižších tříd.

Také v dalších krajích by měli být řidiči opatrní na silnicích nižších tříd, na většině z nich leží ujetá a místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Na Šumpersku a Jesenicku jsou po sněhových přeháňkách na cestách zbytky rozbředlého sněhu. Hlavní tahy jsou většinou vlhké po chemickém ošetření.