GLOSA: Opakované ohlédnutí za první dekádou Neila Younga

Druhé jméno kanadského písničkáře Neila Younga by mělo znít "Rozmanitý". A třetí "Pilný". Už od začátku jeho kariéry, a platí to dodnes, jen velmi stěží najdete jediný rok, kdy by Neil Young nevydal album.

A to v různých stylech, od čistě sólových, akustických až po hřmotné s řádně přitvrzenou rockovou kapelou. K tomu připočtěme různé stylové či zvukové experimenty. První dekádu své tvorby v roce 1977 Neil Young shrnul na trojalbu s příznačným názvem Decade.

Autorská kompilace začíná jeho první slavnou kapelou Buffalo Springfield a pokračuje k sólové písničkářské tvorbě, společnému hraní s rockovými Crazy Horse a členství v superskupině Crosby, Stills, Nash & Young.

Obdivuhodné není jen množství a kvalita hudby, kterou Young v oněch deseti letech složil a nahrál (v této výběrové podobě bez nutné vaty na řadových albech je to obzvláště úchvatné), ale také šíře stylového záběru.

A v neposlední řadě fakt, že bez řady těchto skladeb si dodnes nelze představit Youngův koncertní program. Je tedy dobře, že aktuální reedice na 2CD tento skvělý výběr aktuálně připomíná.