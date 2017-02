Nejde o zlaté kliky, ale o chytrost přístupu, říkají architekti pavilonu Expo

Lidovky.cz: Když se řekne vila, představím si exkluzivní bydlení. Co odlišuje vilu od klasického rodinného domu? Má pojem vila nějaká kritéria?

MK: Termín vznikl v období římského impéria jako označení pro letní sídlo, které bylo symbolem bohatství, byla to takzvaná villa suburbana, předměstská vila. Jednou jsem někde četl, že vila by měla mít 7x větší plochu nezastaveného pozemku vůči zastavené ploše, aby mohla mít svou vlastní adekvátní zahradu. Existuje však i typ domu villa urbana neboli městská vila, která má menší pozemek. Dnes se jedná především o vrcholný druh privátního bydlení. Většinou jde o samostatně stojící objekt na rozsáhlém pozemku s bohatým rozvrhem jak vnitřní dispozice, tak i mimořádným venkovním vzhledem.

OCH: Ve dvacátém století vily přispívaly značnou měrou k vývoji moderní architektury. Máme štěstí, že dvě z pěti nejdůležitějších vil minulého století, vila Tugendhat v Brně a Müllerova vila v Praze, stojí dodnes na našem území.

Lidovky.cz: Jak už jsem řekl, pod vilou si představuji drahé a nedostupné bydlení. Za kolik se dá vila pořídit?

MK: Podle našich zkušeností jsou vilami domy, které stojí víc než jednotky miliónů korun. Cena domu však není to nejdůležitější. Známe případy, kdy se dá i uprostřed satelitu na předměstí, na malém pozemku, mezi dálnicí a železniční tratí postavit dům za obrovské peníze, ale bez architektonické kvality.

OCH: V takovém případě se o vilové architektuře nedá mluvit. Jak jsme již zmiňovali, vila je vrcholem typologie bydlení, to s sebou nese celkovou kultivovanost.

Lidovky.cz: Ve vašem portfoliu je mnoho vil, ať už u nás nebo i v zahraničí. Podléhá vilové bydlení v současnosti nějakým trendům? Pokud ano, jaké jsou?

OCH: V dnešním světě architektury probíhá několik trendů zároveň. Když pomineme jejich odlišné formální vyznění, všechny se zabývají stejnými parametry. Ty mají především přispět ke kvalitě života uvnitř i vně domu.

Lidovky.cz: S jakou nejnáročnější či nejzvláštnější podmínkou či představou klienta jste se setkali?

MK: Dnes jsou klienti poměrně vzdělaní. Už nemusíme vysvětlovat pojmy jako pohledový beton. Na druhou stranu máme zkušenost, že většina klientů jsou konzervativní lidé a je poměrně těžké se pouštět do experimentů. Takže otázka by mohla znít právě naopak. S čím nejzvláštnějším jste ke klientovi přišli a on nakonec souhlasil.

OCH: Asi dobrým příkladem je fasáda ze židlí showroomu pro společnost MY Dva, která vyrábí nábytek. Objekt mají pronajatý na několik let, proto investice do rekonstrukce nesměla být vysoká. Hledali jsme nejlevnější způsob opláštění domu a všechna systémová řešení byla 2000 korun na metr a víc. Potom nás napadl trik s židlemi. Oni jsou schopni jeden sedák vyrobit v řádech desetikorun, běžný metr fasády opláštěné židlemi nakonec stál 350 korun. Vzhled domu je tedy tvořen výrobkem, který společnost prodává. Navíc je to skvělá reklama, protože takový showroom na světě není.

Lidovky.cz: Jste autory českého pavilonu pro uplynulé Expo v Miláně. Co vám tato zkušenost dala?

OCH: Bylo to vůbec poprvé, co se stavěl dům podle našeho projektu v jiné zemi. Jsem rád, že jsme toto zažili v relativně nízkém věku. Když jsme vyhráli soutěž, Michalovi bylo 27 a mě o rok víc. Všechen ten kolotoč, který od začátku práce na soutěžním návrhu až po konec Expa byl neuvěřitelně zajímavou zkušeností.

MK: Kromě toho se nám více otevřeli dveře do zahraničí. Díky získaným kontaktům i mediálnímu ohlasu je dnes běžné, že se na nás obrací i zahraniční klientela.

Lidovky.cz: Pavilon získal tehdy bronzovou medaili za architekturu. Co ta cena pro vás znamená? A pomohla vám reálně k lepším či více zakázkám?

OCH: Jsme rádi, že mezinárodní porota ocenila náš jednoduchý koncept. Před koncem Expa vyšlo tady v Česku několik kritických komentářů od místních teoretiků architektury. Nelíbilo se jim, že byl náš pavilon „obyčejná bílá bedna“.

MK: Nám totiž šlo o víc než o omráčení diváka expresivní formou. S omezenými finančními veřejnými prostředky jsme se snažili pracovat jinak – zodpovědně a efektivně. Před samotným pavilonem byl například veřejný bazén, kde se lidé ze všech koutů světa potkávali a společně odpočívali a děti napříč národy se ve vodě radovaly. I z tohoto důvodu pavilon získal kromě bronzové medaile i ocenění za návštěvnicky nejpřijatelnější pavilon. To pro nás bylo mnohem důležitější než plýtvání penězi na samoúčelnou architektonickou výstavu.

OCH: A celý pavilon byl složený z modulů, které se po skončení Expa rozebraly, odvezly zpět do Vizovic, kde je místní firma KOMA vyrobila a od příštího roku bude pavilon opět sloužit jako Centrum Modulární Architektury. Vyrobit a postavit dům na půl roku a pak jej hodit do šrotu nám jednoduše přišlo hloupé.

Lidovky.cz: Krom jiného jste naposledy získali mimořádnou cenu váš soutěžní návrh nové podoby brownfieldu Cvernovka v Bratislavě. Můžete nám přiblížit, o co šlo?

MK: Náš návrh si stál za tím, aby se Cvernovka neodstranila z mapy města, jak by se dalo předpokládat, a nezůstala po ní pouze bývalá přádelna jako jediná zachovaná památka. Náš koncept vycházel z principů, které by zachovaly identitu areálu, jeho unikátnost, velkorysost a pestrost. Inspirovali jsme se i dalšími industriálními areály, ve kterých se propojují vysoké komíny, velké haly s menšími domky, dvory a jejich skrytými zákoutími a úzkými uličkami.

OCH: Cílem bylo revitalizovat celý blok a zároveň přinést téměř 100 000 m2 nových nadzemních ploch bytů, kanceláří, kulturních prostor, školky, restaurací i kaváren, aby na jeho místě vznikla nová, veřejnosti přístupná a v kontextu Bratislavy i Slovenska unikátní čtvrť.

Lidovky.cz: Jste také autory bytového komplexu Waltrovka, který se v Praze staví. Na kolik architekti mohou ovlivnit úspěch nové čtvrti? Tedy to, jestli se z místa stane skutečně plnohodnotná a živá součást města, nebo naopak „mrtvá“ čtvrť s drahým bydlením?

OCH: Waltrovka má mimořádný potenciál stát se jednou z živých částí Prahy. Investor zde vhodně kombinuje administrativní objekty s bytovými a rodinnými domy. Je tedy reálné, že na náměstí, které jsme navrhli jako veřejný prostor spojující obě funkce bude po celý den živo. Během dne zde budou trávit čas lidé z kanceláří, odpoledne a večer rezidenti. V rezidentní části je navíc velkorysý veřejný park, který je prodloužením pěších tras z okolí čtvrti a bude sloužit nejen pro nové rezidenty Waltrovky, ale celé její okolí.

MK: Architekt potřebuje pro realizování svých návrhů klienta, který mu naslouchá. V tomto případě se to podařilo a Waltrovka bude důstojným místem pro život s pestrou škálou doplňkových funkcí a služeb. Při navrhování domů jsme kladli velký důraz na rozmanitost a různé standardy bytů. Území zahrnuje jak luxusnější viladomy a rodinné domy, tak i velkokapacitnější pavlačové nebo bytové domy. Nechtěli jsme vytvářet uzavřený areál s jedním typem například “jen” super-luxusních apartmánů.

Lidovky.cz: Jen pro představu, kolik stojí práce architekta? Za kolik byste mi navrhli vlastí dům či právě nějakou vilu?

OCH: Obecně platí, ze kompletní projekt je 10-15 % z celkové ceny domu.

Lidovky.cz: Pokud tedy budu chtít originální bydlení, ale za „nízký“ rozpočet, je to vůbec možné? Může mi architekt pomoci? Nebo je to omyl a musím se smířit s katalogovým bydlením, kterých je všude spousty?

MK: S menším rozpočtem je určitě možné si pořídit i něco jiného než jen katalogový dům. Architekturou pro bydlení nejsou myšleny pouze vily. Architekt dokáže vymyslet řešení, které ve výsledku ušetří spoustu peněz a má maximální efekt. Tak, jak se nám to podařilo na projektu showroomu s fasádou z židlí, podobně se dá pracovat i s rodinným bydlením. Nejde o zlaté kliky, ale o chytrost přístupu.