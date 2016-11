Nejdražší americký torpédoborec se porouchal v Panamském průplavu. Museli jej odtáhnout

Torpédoborec Zumwalt v Panamském průplavu ztratil výkon. Podle posádky se dostala voda do ložisek elektromotorů. Loď se také v důsledku technických problémů dostala do kontaktu se zdí kanálu, takže utrpěla mírné poškození, podle mluvčího americké flotily jen „kosmetické“.



Torpédoborec Zumwalt, jehož výstavba stála 4,4 miliardy dolarů (asi 113 miliard korun), je nejnovější válečnou lodí americké armády. Vybaven je řadou nejnovějších technologií a je konstruován tak, aby byl jen těžko zachytitelný radary. Jeho tvar připomíná ponorku.

Budování torpédoborce začalo v roce 2009, na vodu bylo plavidlo spuštěno v říjnu 2013. Stále je ve zkušebním provozu, nyní se plavilo do San Diega, kde mělo být vybaveno pokročilými zbraňovými systémy. Mezi nimi je i zařízení, které má být s mimořádnou přesností schopné odpalovat projektily až do vzdálenosti asi 180 kilometrů. To je třikrát tolik, než dokáže předchozí generace torpédoborců.

Nynější porucha je již druhou technickou potíží plavidla Zumwalt za poslední dva měsíce. V září měl torpédoborec technické problémy, které si vyžádaly dva týdny oprav. Jak bude trvat nynější odstranění problémů torpédoborce, americké námořnictvo neuvedlo. Do konce roku by se ale mělo doplavit do San Diega v Kalifornii.

Americká armáda by měla dostat do své flotily ještě dvě další plavidla třídy Zumwalt. Pojmenovaná jsou po admirálovi Elmovi Zumwaltovi (1920-2000), který byl v 70. letech nejmladším velitelem operací amerického námořnictva.