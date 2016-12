Nejen legendární Fišer. Po čtvrt století končí i knihkupectví Seidl ve Štěpánské

Ať už přišel kdokoli pro jakoukoli knihu, pan Seidl přesně věděl, do jaké poličky sáhnout. Měl dokonalý přehled. Po čtvrt století však jeho pověstné knihkupectví ve Štěpánské ulici končí. A s ním vyhasne i atmosféra tradičního knihkupectví, kterou lze jen těžko srovnávat s tou v obchodech s knihami umístěnými do nákupních center.

Konec? Ekonomické důvody

„Končíme. Dožili bychom se skoro pětadvaceti let. Je to smutné, vnímám to s pocitem smutku a nostalgie ale nedá se nic dělat,“ sdělil serveru Lidovky.cz Jiří Seidl. Naznačil, že knihkupectví zavře nejpozději v poslední prosincový den z ekonomických důvodů. „Na trhu to teď funguje trochu jinak. Jde o důsledek toho, že na trhu nejsou pevné ceny knih, jako je to například ve Francii nebo Německu,“ posteskl si.

Knihkupectví sídlí od roku 1992 přímo naproti Francouzskému institutu. Nabízel přes deset tisíc titulů. Vášniví čtenáři mohli zakoupit kvalitní beletristická i poetická díla. Dostupné byly i zajímavé tituly z filosofie, politologie, sociologie, historie, jazykovědy, pedagogiky a dalších humanitních věd. K dostání byly také jazykové učebnice a slovníky či knihy o výtvarném umění, umělecké fotografii, designu, architektury a také knihy pro děti. Knihkupectví také bylo pověstné samotným majitelem, který si vždy ochotně s každým popovídal a měl dokonalý přehled o svém sortimentu.



Není to ale úplný konec knihkupectví provozovaného Seidlem. Jedna pobočka prodejny knih funguje ještě v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí. Kafkovo knihkupectví se ale zaměřuje na jiný typ literatury - kromě českých i cizojazyčných děl Franze Kafky je v něm dostupná řada obrazových publikací, jidiš literatury i audio nosičů.

Končí i Fišerovo knihkupectví

Na Štedrý den pak otevře naposledy i legendární knihkupectví Fišer v Kaprově ulici proslavení mimo jiné filmem Vrchní, prchni!. Dostalo výpověď z nájmu. Pro knihy se tam přitom chodilo už ve 30. letech minulého století. „Byl to knihkupec od boha,“ říká v rozhovoru pro LN kolegyně Bohumila Fišera Jana Tučková, která v obchodě v Kaprově ulici pracovala až do roku 2007.

Největší problém pro malá kamenná knihkupectví jsou všeobecně hlavně slevy nabízené prodejci knih na internetu. V posledních letech zaniklo v Česku podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů přibližně 170 malých knihkupectví. Konkurenci pro ně znamenají i velké knihkupecké sítě, naopak dopad elektronické evidence tržeb by pro ně neměl být likvidační, jak vyplývá ze zjištění ČTK.