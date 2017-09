Nejen výhrůžky Bangovi či političce. Stíhaný psal také o zřízení ‚koncentráku‘ pro Židy

PRAHA Za nenávistné komentáře na Facebooku romského aktivisty a zpěváka Radka Bangy známého též jako Gipsy.cz už první trest padl. Na druhém případu, který se týká muže s iniciálami A. R., ovšem policie stále pracuje. Podle zjištění serveru Lidovky.cz si ale stíhaný již v minulosti zadělal na problémy – v souvislosti s plánovanou rehabilitací židovského hřbitova v Prostějově psal o „postavení koncentráku zku**eným Židům“.

V trestním řízení muže s iniciálami A. R. (redakce zná celou identitu, s ohledem na probíhající trestní řízení ji ale nezveřejňuje celou – pozn. red.), se na konečný verdikt ještě čeká. Policisté totiž na případu stále pracují.



Pod textem zpěváka Bangy urážel Romy a Židy. Dostal sto hodin prospěšných prací

„Můžeme potvrdit, že v uvedené věci je vedeno trestní řízení. Vzhledem k tomu, že trestní řízení je v této fázi neveřejné, nebudeme zatím poskytovat žádné podrobnější informace,“ uvedla v krátkosti policejní mluvčí Jitka Dolejšová. Více okolnosti vyšetřování rozvádět nechtěla.

Podle informací serveru Lidovky.cz je však stíhaným dvaatřicetiletý A. R. z Prostějova, který může za současný výpad vůči hudebníkovi Bangovi skončit až na tři roky za mřížemi.

Jeho internetový profil, který momentálně už není dohledatelný, byl problematický již dříve. Dotyčný na sebe přitáhl pozornost například už na podzim 2013, když poslal výhrůžný email poslankyni Janě Černochové z ODS. Muž se po vypuknutí skandálu hájil tím, že autorem hanopisu není on. „Někdo zneužil můj mail, dal jsem to na policii,“ řekl tehdy médiím.

100 hodin veřejně prospěšných prací Před týdnem Okresní soud v Kladně podle již pravomocného rozhodnutí udělil sto hodin veřejně prospěšných prací muži, který se loni nenávistně projevil na Facebooku hudebníka Radka Bangy. Dvacetiletý David Šmíd ve svém příspěvku urážel Romy a Židy a vyzýval k jejich zplynování a odsunu z Evropy. Učinil tak v reakci na to, že se zpěvák, který se veřejně hlásí k romskému původum opřel do xenofobní kapely Ortel i jejích příznivců. (více čtěte ZDE)

Nyní se navíc ukazuje, že je podepsaný i pod dalšími hrubě hanlivými příspěvky. V lednu tohoto roku reagoval na článek publikovaný v Hanáckém večerníku, který se věnoval projektu rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově. Konkrétně napsal: „Zku**eným židům postavit tak koncentrák“.

To rozlítilo lidi zapojené do projektu, který se snaží o obnovu pietního místa, kde dnes stojí parkoviště a park. Proč takový příspěvek A. R. napsal, nevysvětlil. Na dotazy redakce přes e-mail, z něhož server Lidovky.cz v předchozích dnech přitom sám kontaktoval, nijak nereagoval.

Zatím není jasné ani to, jak se k věci staví policie. Záležitosti vyšetřování nechtěl prostějovský policejní mluvčí komentovat. Komentář nicméně policie registrovala. „Obecně mohu sdělit, že v případech podezření z trestných činů spáchaných prostřednictvím příspěvků v prostředí internetu je běžným postupem i prověřování ostatních příspěvků podezřelých osob,“ uvedl František Kořínek.

Zdokumentovali ohlasy

V letech 1801 až 1908 bylo ve zmiňované lokalitě v Prostějově pochováno téměř dva tisíce lidí. „Hlavním záměrem je vrátit celé lokalitě s lidskými ostatky potřebnou důstojnost ve smyslu židovské tradice a současně umožnit fungování navazující obytné čtvrti včetně sousední školy. Vznikne tak cenná kulturní památka, která obohatí současný Prostějov,“ tvrdí organizátoři iniciativy včetně jejího donátora, rabína Louise Kestenbauma.

Za projektem stojí také Tomáš Jelínek, který pracoval v Kanceláři prezidenta republiky za Havlovy éry a zabývá se problematikou odškodnění obětí nacismu. Právě on si všiml, že se A. R. v souvislosti s publikovaným článkem o plánech v Prostějově rozepsal na Facebooku deníku Hanácký večerník.

„S kolegy jsme se nevěnovali cíleně jeho profilu, ale sledovali jsme všechny antisemitské projevy, které se objevily na internetu i mimo něj v souvislosti s naším projektem,“ vysvětlil Jelínek serveru Lidovky.cz, jak na muže píšícího urážlivé příspěvky v kyberprostoru narazil.

„Počátkem roku jsme podali trestní oznámení na zdokumentovaná vyjádření, která podle našeho advokáta byla již porušením zákona. Původně jsme takové výroky ani nechtěli brát vážně, protože řada lidí píše na Facebooku či do diskusí pod články řadu ohavností, ale po konzultaci s odborníky na ministerstvu vnitra jsme se rozhodli, že to nesmíme ignorovat, i když je to boj s větrnými mlýny,“ rozvedl pak, proč se rozhodl podniknout další kroky.

Rady od ministerstva

Záležitost Jelínek řešil i s experty odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra. Nuž s iniciálami A. R. ale nebyl jediný, kdo se objevil ve „sbírce“ uživatelů píšících nenávistné vzkazy na internetu s podezřením, že se dopouštějí trestného činu. Jelínek s kolegy zaznamenal několik takových příspěvků. Na Facebooku dokonce existuje celá skupina, která nevybíravě útočí na Židy.

Pokud jde o samotný projekt plánované obnovy hřbitova, zatím nepadlo ze strany města finální rozhodnutí. Společně s Federací židovských obcí Jelínek a spol. čeká na zprávu od Vladimíra Špidly, kterého v únoru primátorka Prostějova navrhla jako mediátora, zda se bude konat společná schůzka s vedením radnice. V Prostějově ovšem už vznikla i petice proti záměru rehabilitace pietního místa. Tu podepsalo několik tisícovek občanů.

Na internetu se sdružují i lidé s opačným názorem. „Jsme svědky toho, jak se zbytečná xenofobie, nenávist a lidská hloupost přelívá z diskuzí na internetu do reálného světa. Na ulice, po kterých chodíme. My níže podepsaní vyslovujeme podporu Federaci židovských obcí ČR, nadaci Kolel Damesek Eliezer a ostatním, kteří se ocitli v této nezáviděníhodné situaci,“ píší autoři petice.